Janssen maakt eerste goal voor winnend Fenerbahçe, koppositie Dortmund

Janssen begon voor het eerst in de basis in de ploeg van coach Aykut Kocaman, waar Robin van Persie nog steeds ontbrak door een blessure. Na ruim een kwartier spelen tikte de international de bal binnen.

Vlak voor rust kwam de thuisploeg op gelijke hoogte via Emre Akbaba, maar in de blessuretijd van de eerste helft zette de Fransman Mathieu Valbuena 'Fener' opnieuw op voorsprong.

In de tweede helft kreeg Fenerbahçe een strafschop na een overtreding op Janssen. De Braziliaan Giuliano scoorde vanaf de stip. Valbuena zorgde in blessuretijd voor 4-1. Janssen was toen al gewisseld. Hij ging zes minuten voor tijd naar de kant.

Janssen had vorige week zijn debuut gemaakt voor zijn nieuwe club. Tegen het Basaksehir van Eljero Elia (2-3 nederlaag) viel hij na een uur spelen in.

Het is voor Fenerbahçe pas de tweede zege in vijf wedstrijden. De topclub uit Istanbul heeft nu acht punten, vijf minder dan de huidige koploper Galatasaray.

Bosz

In Duitsland kende Dortmund een droomstart in het Signal Iduna Park, want na twee minuten stond de 1-0 voor de ploeg van trainer Bosz al op het scorebord. Maximilian Philipp trof doel op aangeven van Andriy Yarmolenko.

In de blessuretijd van de eerste helft vergrootte Sokratis Papastathopoulos de marge naar twee en na rust liep Dortmund in een tijdsbestek van tien minuten eenvoudig uit naar 5-0.

Pierre-Emerick Aubameyang benutte na 59 minuten eerst een penalty en scoorde een minuut later op aangeven van Lukasz Piszczek. Philipp, de maker van de 1-0, zorgde na 69 minuten voor de 5-0 tegen het nog puntloze Köln.

Dortmund revancheerde zich zo uitstekend voor de 3-1 nederlaag tegen Tottenham Hotspur van woensdag in de Champions League. De ploeg van Bosz gaat met tien punten uit vier wedstrijden aan kop in de Bundesliga. Hannover 96 heeft evenveel punten, maar een minder doelsaldo.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Bundesliga