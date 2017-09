Trainer Keizer zwaar teleurgesteld over tweede helft Ajax bij ADO

"Voor rust kwamen we niet in de problemen en creëerden we veel kansen. We hadden het toen al af moeten maken. De start van de tweede helft was gewoon heel slecht", concludeerde Keizer na afloop tegen de NOS.

Ajax had in de eerste helft weinig te vrezen van ADO en ging halverwege ook aan de leiding na een rake kopbal van aanvoerder Joël Veltman. In de tweede helft kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd en geklungel in de Amsterdamse defensie leidde uiteindelijk ook tot de gelijkmaker.

Ajax kreeg in de slotfase opnieuw dotten van kansen om de drie punten mee naar Amsterdam te nemen, maar faalde wederom in de afronding. "We hebben het gewoon niet goed gedaan door ADO in leven te houden", beseft Keizer. "Ik vind dat we 35 minuten niet goed gespeeld hebben in de tweede helft, dus daar ben ik echt teleurgesteld in."

Spits

Keizer koos in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag weer voor Klaas-Jan Huntelaar in de spits, waardoor Kasper Dolberg genoegen moest nemen met een plek op de bank. Volgens Keizer betekent dat niet dat Huntelaar de nieuwe eerste spits is.

"We hebben uiteraard met beide spelers gezeten. Voor mijn gevoel is Kasper nog steeds eerste spits, al zit hij nu even minder in zijn vel. Hopelijk komt hij terug in vorm en kan hij het Klaas-Jan weer lastig maken", aldus Keizer.

Ajax hoopt zich dinsdag in Den Haag tegen de amateurs van Scheveningen te revancheren voor het puntenverlies in de Eredivisie. Vier dagen later komt Vitesse op bezoek in de Johan Cruijff Arena.

