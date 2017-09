PSV bezorgt tien man Feyenoord eerste nederlaag van seizoen

Gaston Pereiro was al in de tweede minuut verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd. Feyenoord speelde ruim een helft met een man minder, nadat Steven Berghuis in de 43e minuut met twee keer geel en dus rood van het veld werd gestuurd.

Door de zege komt PSV op gelijke hoogte met Feyenoord. Beide ploegen sprokkelden in de eerste vijf speelrondes twaalf punten bij elkaar, maar de Rotterdammers voeren op basis van het doelsaldo de ranglijst in de Eredivisie aan.

Naast Feyenoord en PSV staat ook AZ op twaalf punten. Ajax moet na het 1-1 gelijkspel van eerder op zondag bij ADO Den Haag een kleine pas op de plaats maken en volgt op de zesde stek met twee punten achterstand op de drie koplopers.

Negentig seconden

Het was vooraf de vraag wie zich het best zou herstellen van de pijnlijke nederlagen tegen sc Heerenveen (PSV) en Manchester City (Feyenoord) en daar kon al na negentig seconden spelen een antwoord op gegeven worden. Jürgen Locadia gaf de bal voor bij de tweede paal waar de volledig vrijstaande Pereiro knap de 1-0 binnen volleerde.

De voorsprong gaf de thuisclub een serieuze boost en Feyenoord was even de weg kwijt. Pas in de dertiende minuut slaagde de titelverdediger erin via Berghuis voor het eerst op te duiken in het vijandelijke strafschopgebied. De buitenspeler wist doelman Jeroen Zoet echter niet te passeren vanuit een moeilijke hoek.

Het feit dat ze er niet echt aan te pas kwamen zorgde voor de nodige frustratie bij de bezoekers, die enkele stevige overtredingen nodig hadden om de Eindhovense dadendrang te stoppen. Zo gleed Berghuis in de zestiende minuut hard door op Luuk de Jong, die zich gelijk moest laten vervangen voor Sam Lammers en met een zware ribblessure naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Berghuis kreeg geel.

Vrije trap

Het wegvallen van De Jong veranderde in het vervolg van de eerste helft weinig aan het spelbeeld. PSV bleef jagen naar de 2-0 en kreeg daar ook voldoende mogelijkheden voor. Keeper Brad Jones redde op een vrije trap van Locadia en zag een pegel van Jorrit Hendrix via een been van een van de Feyenoord-verdedigers ternauwernood naast zijn doel verdwijnen.

Locadia had in de veertigste minuut alsnog voor de 2-0 moeten zorgen. Nadat de vanwege de afwezigheid van de geschorste Hirving Lozano op links opgestelde aanvaller in de 33e minuut verzuimde de bal breed te leggen op Lammers, had hij zeven minuten later de pech dat zijn inzet op de paal belandde.

Feyenoord kon er behalve een vrije trap van Jens Toornstra in de 25e minuut (op de kruising) weinig tegenover stellen en moest tot overmaat van ramp vlak voor rust ook nog eens met tien man verder. Berghuis trok Joshua Brenet nota bene rond de middencirkel aan zijn shirtje en mocht van scheidsrechter Björn Kuipers voortijdig douchen.

Doellijn

De rode kaart zorgde er gek genoeg voor dat er in de openingsfase van de tweede helft twijfel kwam PSV. De manschappen van trainer Phillip Cocu durfden niet meer vol op de aanval te spelen en speelden de bal tot ergernis van het thuispubliek achterin rustig rond.

Met Sofyan Amrabat in plaats van Michiel Kramer binnen de lijnen profiteerde Feyenoord daar in de 58e minuut bijna van. Uit een vrije trap van Toornstra dacht Eric Botteghin de gelijkmaker binnen te koppen, maar zijn inzet werd nog knap voor de doellijn gekeerd door Zoet, die ook een antwoord had op de rebound van Kevin Diks.

Het gaf Feyenoord het gevoel dat er nog wel degelijk wat te halen viel in Eindhoven en eigenlijk was het in het laatste kwart van de wedstrijd wachten op de 1-1. Zoet hield Jean-Paul Boëtius in de 67e minuut met een uiterste krachtsinspanning van scoren af, maar had twintig minuten voor tijd alle geluk dat Toornstra op aangeven van Boëtius voor een leeg doel over schoot.

Ook in de slotfase bleef PSV met kunst- en vliegwerk overeind, waardoor de Eindhovenaren drie punten pakten en geen enkele club op het hoogste niveau in Nederland nog zonder puntenverlies is.

