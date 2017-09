Ajax loopt bij ADO Den Haag opnieuw averij op in Eredivisie

Halverwege leek er weinig aan de hand voor Ajax. De uitploeg kreeg in de eerste helft veel kansen en Joël Veltman kopte raak. Na rust ging ADO beter spelen en bepaalde de Noorse spits Björn Johnsen de eindstand op 1-1.

Door het gelijkspel liep Ajax voor de tweede keer dit seizoen averij op. De ploeg van trainer Marcel Keizer, die in het openingsweekend verloor van Heracles Almelo, heeft nu tien punten uit vijf wedstrijden.

Koploper Feyenoord heeft twee punten meer en speelt zondag om 16.45 uur nog de topper in Eindhoven tegen PSV. De Eindhovenaren staan na vier wedstrijden op negen punten.

ADO Den Haag staat met vijf punten uit vier wedstrijden onderin de middenmoot. Tegenvaller voor ADO was dat Ricardo Kishna dertien minuten voor tijd geblesseerd uitviel. De 22-jarige buitenspeler, die in zijn loopbaan geregeld kampte met knieblessures, ging tegen zijn oude club per brancard van het veld af. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is.

Dolberg

Bij Ajax draaide het vooraf vooral om Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar, die vorige week tegen PEC Zwolle voor het eerst samen mochten starten. Tegen ADO koos Keizer alleen voor Huntelaar en begon zijn Deense concurrent op de bank.

Die keuze pakte aanvankelijk niet slecht uit, want Ajax was voor rust oppermachtig op het kunstgras in Den Haag. Met uitblinker Frenkie de Jong op het middenveld creëerden de bezoekers kans op kans.

Vroeg in de wedstrijd miste Huntelaar oog in oog met ADO-doelman Robbert Zwinkels. Ook Justin Kluivert, die de voorkeur kreeg boven David Neres, en Amin Younes, tot twee keer toe, lieten goede mogelijkheden onbenut.

Na 28 minuten was het wel raak. Hakim Ziyech krulde een vrije trap het strafschopgebied in en Veltman klopte Zwinkels met een kopbal in de verre hoek (1-0). Aan de andere kant kwam ADO niet verder dan een schot van Abdenasser El Khayati, dat Ajax-doelman André Onana niet kon verontrusten.

Schöne

Kort na rust was ADO eindelijk wel dicht bij de gelijkmaker. Onana redde knap, nadat de bal in de kluts voor de voeten van Danny Bakker was beland. De kans was geen toeval, want ADO speelde in de tweede helft beter en besefte dat er wat te halen viel tegen Ajax.

Erik Falkenburg was met een afstandsschot op de lat ook dicht bij de gelijkmaker. Johnsen, de lange spits van ADO, had in de 71e minuut wel succes toen hij vlak voor Onana mocht uithalen (1-1).

Er volgde een spannend laatste kwartier, waarin de ingevallen Kishna dus geblesseerd raakte. Ajax kreeg de grootste kansen op een zege, maar vooral dankzij Zwinkels hield ADO stand. De doelman redde op een inzet van Huntelaar en kreeg bij een schot van invaller Lasse Schöne hulp van de lat

In blessuretijd leek Matthijs de Ligt Ajax alsnog naar een zege te koppen, maar met een uiterste krachtsinspanning bracht Zwinkels opnieuw redding waardoor ADO een punt pakte.

