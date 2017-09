United wint ruim van Koemans Everton, Chelsea en Arsenal in evenwicht

Everton hoopte zich tegen United te revancheren voor de pijnlijke nederlaag van donderdag in de Europa League tegen Atalanta Bergamo (3-0). De 'Toffees' kenden echter een desastreuze start op Old Trafford.

Manchester United ging al na vier minuten aan de leiding na een treffer van Antonio Valencia. Het bleef lange tijd bij 1-0 en Everton kreeg nog wel een goede kans op de gelijkmaker, maar het was de ploeg van manager José Mourinho die aan het langste eind trok.

Henrikh Mkhitaryan zorgde na 83 minuten voor de 2-0 en zes minuten later tekende Romelu Lukaku voor de derde treffer tegen zijn oude club. Everton kreeg in blessuretijd zelfs nog de 4-0 om de oren nadat Anthony Martial een strafschop benutte.

Rooney

Voor Everton-aanvaller Wayne Rooney was het de eerste keer dat hij terugkeerde op Old Trafford, waar hij tussen 2004 en 2017 onder contract stond. De Engelsman werd na 82 minuten gewisseld.

Oud-Ajacied Davy Klaassen zat het hele duel op de bank bij Everton. Daley Blind ontbrak in de selectie van United.

United staat door de ruime overwinning op de tweede plek in de Premier League. Stadgenoot City heeft ook dertien punten uit vijf wedstrijden, maar beschikt over een beter doelsaldo. Everton staat teleurstellend achttiende met vier punten.

Chelsea-Arsenal

Eerder op zondag hielden Chelsea en Arsenal elkaar in evenwicht in de Londense derby: 0-0. De beste kans in de wedstrijd was nog voor Arsenal. Aaron Ramsey raakte aan het einde van de eerste helft de paal en in de rebound schoot Alexandre Lacazette over.

Chelsea eindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor David Luiz, die te hard doorging op Sead Kolasinac.

Het al de derde wedstrijd in dit nog prille Premier League-seizoen die Arsenal niet winnend afsluit. De 'Gunners' verloren eerder van Stoke City en Liverpool en hebben nu zeven punten uit vijf wedstrijden, goed voor plek twaalf.

Voor Chelsea is dit de eerste remise dit seizoen. De ploeg van manager Antonio Conte, die op de openingsdag wel van Burnley verloor, staat nu op tien punten en bezet de derde plek.

Serie A

In de Serie A herstelde Juventus zich van de ruime nederlaag van dinsdag tegen FC Barcelona in de Champions League (3-0). De club uit Turijn won bij Sassuolo ook de vierde competitiewedstrijd van het seizoen: 1-3.

Dat was grotendeels te danken aan Paulo Dybala. De Argentijnse aanvaller nam alle doelpunten van Juventus voor zijn rekening.

Dybala scoorde voor rust één keer en in de tweede helft tweemaal. Het doelpunt van Sassuolo, waar verdediger Timo Letschert de hele wedstrijd meedeed, kwam op naam van Matteo Politano.

Juventus deelt na vier speelronden de koppositie met Internazionale en Napoli, die eveneens op twaalf punten staan.

Napoli walste zondag met 6-0 over hekkensluiter Benevento heen. De Belg Dries Mertens scoorde drie keer, waarvan twee keer uit een penalty. Allan, Lorenzo Insigne en José Callejon waren de andere doelpuntenmakers. Inter was zaterdag al met 0-2 te sterk bij Crotone.

Benevento wacht na vier wedstrijden nog altijd op het eerste punt en heeft een doelsaldo van min negen. Bij de promovendus stond Samuel Armenteros in de basis. De van Heracles overgekomen Zweed werd na een uur spelen gewisseld.

Lazio

Lazio gaf de doordeweekse zege in de Europa League bij Vitesse (2-3) een passend vervolg in eigen land. De ploeg van basisspeler Stefan de Vrij won uit bij Genoa eveneens met 3-2. Bij de rust leidde de bezoekers met 1-0.

Ciro Immobile, vorige week tegen AC Milan (4-1) goed voor drie treffers en tegen Vitesse ook trefzeker, was opnieuw van grote waarde bij de Romeinen. De Italiaanse international bracht het tweede en derde doelpunt van Lazio op zijn naam. Bastos verzorgde het openingsdoelpunt voor de Romeinen.

De pas 16-jarige invaller Pietro Pellegri maakte met een van richting veranderd schot voor de eerste keer gelijk (1-1). Het grote talent tekende nadien ook voor 2-2. Immobile had in Genua echter het laatste woord. De Vrij werd na een uur gewisseld, bij een stand van 1-1.

Lazio staat vierde in de Serie A, twee punten achter Napoli, Juventus en Internazionale.

Hans Hateboer en Marten de Roon speelden met Atalanta Bergamo met 1-1 gelijk bij Chievo Verona. Beide Nederlanders speelden de hele wedstrijd mee. Samuel Bastien opende de score voor de thuisploeg. Alejandro Gomez maakte namens Atalanta, dat elfde staat, uit een penalty gelijk.

