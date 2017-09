VVV houdt Vitesse van koppositie, Twente boekt eerste zege

Vitesse opende de score tegen VVV twee minuten na rust. Tim Matavz schoof de bal na een goede onderschepping van de thuisploeg beheerst in de verre hoek.

Voor Matavz was het al zijn vijfde competitiegoal van het seizoen, waardoor hij samen met Wout Weghorst van AZ de topscorerslijst van de Eredivisie aanvoert. Donderdag was de Sloveen ook trefzeker in de met 2-3 verloren Europa League-wedstrijd tegen Lazio.

Het doelpunt bleek niet genoeg te zijn voor drie punten voor de thuisploeg. In de allerlaatste minuut maakte Clint Leemans gelijk uit een penalty, die werd veroorzaakt door Guram Kashia. De aanvoerder van Vitesse trok een tegenstander naar beneden bij een corner.

Ook vorige week sleepte VVV uit bij FC Groningen op de valreep een puntje uit het vuur. De Nigeriaanse invaller Kelechi Nwakali scoorde toen de 1-1 zelfs pas in blessuretijd.

Vitesse zou bij een 1-0 zege zowel in punten als qua doelsaldo op gelijke hoogte zijn gekomen met koploper Feyenoord, dat met 1-0 verloor bij PSV. De Arnhemmers moeten zich nu tevreden stellen met de vijfde plaats, met tien punten uit vijf duels. VVV heeft twee punten minder en staat negende.

FC Twente

FC Twente, dat de eerste vier competitiewedstrijden van het seizoen had verloren, maakte het verschil met FC Utrecht al in de eerste helft. Tom Boere, Thomas Lam en Luciano Slagveer zorgden voor een 3-0 ruststand. Oussama Assaidi bepaalde in de tweede helft de eindstand.

Door de eerste overwinning van dit seizoen klimt Twente met drie punten uit vijf wedstrijden naar de zestiende plaats. Utrecht, dat zijn tweede competitienederlaag leed, staat met negen punten achtste.

Utrecht begon fel aan de wedstrijd en kreeg direct twee grote kansen op de openingstreffer. Zakaria Labyad schoot van dichtbij hard over en Gyrano Kerk wist kort daarna niet te profiteren van een misverstand in de verdediging van Twente.

In de negende minuut was het wel raak aan de andere kant. Na een steekpass van Peet Bijen bracht Boere de thuisploeg op voorsprong met een lobje over Utrecht-doelman David Jensen. Lam verdubbelde de marge tien minuten later. De Fin kopte raak uit een hoekschop van Michael Liendl.

Tien minuten voor rust maakte Slagveer er 3-0 van door de bal binnen te schuiven na goed voorbereidend werk van Boere. Twente kwam in de slotfase van de eerste helft bijna op 4-0, maar Boere kon net niet bij een voorzet van Assaidi.

Ook in de tweede helft kon Utrecht nauwelijks wat uitrichten. Twente breidde een kwartier voor tijd de voorsprong wel verder uit. Assaidi schoof de bal in de verre hoek, nadat even daarvoor een treffer van Slagveer werd afgekeurd.

