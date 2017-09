Twente pakt dankzij ruime zege op Utrecht eerste punten dit seizoen

Tom Boere, Thomas Lam en Luciano Slagveer zorgden in de eerste helft voor de eerste drie doelpunten bij Twente. Oussama Assaidi bepaalde na rust de eindstand.

Door de eerste overwinning van dit seizoen klimt Twente met drie punten uit vijf wedstrijden naar de vijftiende plaats. Utrecht, dat zijn tweede competitienederlaag leed, staat met negen punten achtste.

Utrecht begon fel aan de wedstrijd en kreeg direct twee grote kansen op de openingstreffer. Zakaria Labyad schoot van dichtbij hard over en Gyrano Kerk wist kort daarna niet te profiteren van een misverstand in de verdediging van Twente.

Boere

In de negende minuut was het wel raak aan de andere kant. Na een steekpass van Peet Bijen bracht Boere de thuisploeg op voorsprong met een lobje over Utrecht-doelman David Jensen. Lam verdubbelde de marge tien minuten later. De Fin kopte raak uit een hoekschop van Michael Liendl.

Tien minuten voor rust maakte Slagveer er 3-0 van door de bal binnen te schuiven na goed voorbereidend werk van Boere. Twente kwam in de slotfase van de eerste helft bijna op 4-0, maar Boere kon net niet bij een voorzet van Assaidi.

Ook in de tweede helft kon Utrecht nauwelijks wat uitrichten. Twente breidde een kwartier voor tijd de voorsprong wel verder uit. Assaidi schoof de bal in de verre hoek, nadat even daarvoor een treffer van Slagveer werd afgekeurd.

