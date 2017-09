PSV begint met Luuk de Jong, Haps en Toornstra terug bij Feyenoord

De geplaagde PSV-trainer Phillip Cocu moest in zijn voorhoede puzzelen aangezien hij niet kan beschikken over Hirving Lozano. De Mexicaanse zomeraanwinst is voor twee duels geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart van vorige week in de met 2-0 verloren wedstrijd tegen sc Heerenveen.

Jürgen Locadia neemt aan de linkerkant van de aanval de plek over van Lozano, waardoor De Jong weer eens de spitspositie mag bekleden. De dertienvoudig Oranje-international deed dit seizoen nog niet eerder vanaf de eerste minuut mee in een competitieduel.

Ten opzichte van de confrontatie in Heerenveen hebben ook Schwaab en Pereiro een plekje bij de eerste elf. Schwaab vormt samen met Santiago Arias, Derrick Luckassen en Kenneth Paal de verdediging. Nicolas Isimat-Mirin moet genoegen nemen met een reserverol.

Voor Pereiro is er ten koste van Bart Ramselaar een plekje vrijgemaakt op het middenveld. Jorrit Hendrix en Marco van Ginkel zijn de andere spelers in de middelste linie.

Feyenoord

Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst grijpt terug op zijn formatie die vorige week met 2-4 won van Heracles Almelo. Hij ziet het niet zitten om net als afgelopen woensdag in de met 0-4 verloren Champions League-wedstrijd tegen Manchester City in een 5-3-2 systeem te gaan spelen.

Kevin Diks lost Sofyan Amrabat af als rechtsback en datzelfde geldt aan de andere kant van de verdediging voor de van een enkelblessure herstelde Haps, die Miquel Nelom uit de ploeg laat verdwijnen. Een linie naar voren mag Jens Toornstra weer zijn kunsten gaan vertonen.

Michiel Kramer is in de punt van de aanval weer de vervanger van de aan zijn hamstring geblesseerde Nicolai Jörgensen. De Eredivisietopscorer van het voorbije jaar kan naar alle waarschijnlijkheid pas in oktober zijn rentree op de velden maken.

Kuipers

PSV-Feyenoord begint om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Feyenoord bezet de koppositie en is als enige club nog zonder puntenverlies na vier speelrondes.

PSV volgt op de achtste plaats met drie punten achterstand op de Rotterdammers. Vorig jaar won Feyenoord met 0-1 in Eindhoven.

Opstelling PSV: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet; Van Ginkel, Pereiro, Hendrix; Bergwijn, De Jong, Locadia.

Opstelling Feyenoord: Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Kramer, Boëtius.