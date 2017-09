FC Barcelona maanden zonder recordaankoop Dembélé

Dembélé stond aan de aftrap in Getafe, maar moest de strijd al na 29 minuten staken. Uit onderzoek is gebleken dat de 20-jarige aanvaller een pees in zijn bovenbeen heeft afgescheurd en drie tot vier maanden uit de roulatie is. Hij wordt komende week geopereerd in Finland.

De uitwedstrijd tegen Getafe was voor Dembélé pas zijn tweede competitiewedstrijd in dienst van FC Barcelona, dat hem afgelopen zomer voor liefst 105 miljoen euro overnam van Borussia Dortmund.

Dembélé stond dinsdag ook aan de aftrap in het Champions League-duel met Juventus, dat met 3-0 werd gewonnen. De Fransman speelde 71 minuten mee in Camp Nou.

Neymar

Het wegvallen van Dembélé is een grote tegenvaller voor FC Barcelona, dat de zevenvoudig international naar Catalonië haalde als opvolger van Neymar. De Braziliaan vertrok voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain.

Vorig seizoen kwam Dembélé bij Dortmund nog tot 49 officiële wedstrijden, waarin hij tien keer scoorde.

FC Barcelona is momenteel koploper in de Primera Division met twaalf punten uit vier wedstrijden. Rivaal en regerend kampioen Real Madrid liep al twee keer averij op in de eerste drie duels en gaat zondagavond op bezoek bij Real Sociedad.

