Hodgson vreest dat Crystal Palace er binnenkort nog slechter voor staat

Het na vijf wedstrijden nog puntloze Crystal Palace gaat de komende twee speelronden op bezoek bij respectievelijk koploper Manchester City en nummer twee Manchester United. Op 14 oktober speelt Palace thuis tegen Chelsea, de huidige nummer drie.

"Mogelijk staan we er na die wedstrijden nog slechter voor dan nu", zegt de 70-jarige Hodgson tegen de BBC. "Genoeg mensen vragen zich af hoe we die duels in hemelsnaam kunnen winnen. Deze nederlaag tegen Southampton was pijnlijk, maar er volgen waarschijnlijk nog meer pijnlijke momenten de komende tijd."

Hodgson werd dinsdag aangesteld als opvolger van De Boer, die al na 77 dagen het veld moest ruimen bij Crystal Palace. Alle vier de Premier League-wedstrijden onder zijn leiding gingen verloren en Palace scoorde daarin bovendien geen enkele keer.

Mentaliteit

Hodgson doet het voorlopig nog niet beter dan zijn voorganger, maar de voormalig bondscoach van Engeland wanhoopt niet na de eerste wedstrijd onder zijn leiding.

"De wisseling van de wacht heeft nog niet voor de gewenste ommekeer gezorgd, maar op de lange termijn weet ik zeker dat deze spelers zichzelf oprichten", aldus Hodgson, de oudste manager in de historie van de Premier League die op vaste basis werkt.

"Ik wil niet zeggen dat we de komende maanden twee of drie Messi's en Ronaldo's produceren, maar we hebben wel de juiste spelers met karakter die ons verder kunnen helpen. Nu hebben we vooral mentaal sterke spelers nodig, want de kritiek van buitenaf zal alleen maar aanzwellen."

