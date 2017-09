Heracles-trainer Stegeman noemt eigen spelers 'schijtbakken'

Na de gelijkmaker van Jamiro Monteiro in de 78e minuut dacht Stegeman een punt over te houden aan het duel in Zwolle, maar zijn verdedigers lieten vervolgens Youness Mokhtar naar binnen trekken en doeltreffend uithalen: 2-1.

Mokhtar had eerder in de vierde minuut van de wedstrijd al voor de 1-0 gezorgd in het voordeel van Zwolle.

"Hierover is het laatste woord nog niet gesproken. Na 1-1 huppelden we naar achteren als een stel schijtbakken. Eredivisie-onwaardig als je zo loopt te verdedigen met elkaar", bromde Stegeman.

"Het was lachwekkend. Ook bij 1-0 zag het er dramatisch uit. Dat verwijt ik mijn team."

Derde thuiszege

Collega John van 't Schip was na de derde opeenvolgende thuiszege een gelukkig man. "Wij voelden dat Mokhtar de kracht nog had en fit oogde. Daarom heb ik hem ook niet gewisseld. Dat pakte goed uit."

Toch plaatste Van 't Schip nog een kanttekening. "We hielden Heracles in de wedstrijd. Na de ongelukkige 1-1 maken we echter toch weer een goede goal. We hebben geknokt en dat heeft drie punten opgeleverd."

