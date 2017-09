Willem II pakt eerste punten van seizoen, NAC verslaat Groningen

Bij Roda-Willem II kenden de bezoekers een fantastische start. Na een halfuur was het al 0-3 door doelpunten van Etien Velikonja (twee) en Fran Sol.

Op slag van rust deed Mikhail Rosheuvel iets terug. In de tweede helft ging de ploeg van trainer Robert Molenaar vol op jacht naar de aansluitingstreffer, maar die kwam er niet. De nederlaag kwam Roda op een flink fluitconcert van de eigen aanhang te staan.

Willem II staat door de winst in het Parkstad Limburg Stadion zestiende met drie punten uit vijf duels. Roda blijft hekkensluiter en is samen met FC Twente, dat zondag tegen FC Utrecht speelt, nog puntloos.

De geplaagde Limburgers mogen volgende week zaterdag op bezoek bij Heracles Almelo een nieuwe poging doen om de eerste punten te pakken in de Eredivisie. Willem II speelt dan thuis tegen sc Heerenveen.

NAC-Groningen

In Breda viel er bij NAC-Groningen in de eerste helft weinig te genieten. Na rust viel er meer te beleven en was het NAC-aanvaller Rai Vloet die in een tijdsbestek van twee minuten (58e en 60e minuut) twee keer scoorde.

Tien minuten na de 2-0 werd het toch weer spannend toen Mimoun Mahi namens de bezoekers op fraaie wijze gelijkmaakte, zijn vijftiende goal van het kalenderjaar 2017. NAC hield stand in de slotfase en boekte daarmee de eerste overwinning van dit Eredivisieseizoen.

De formatie van coach Stijn Vreven staat met vier punten op de veertiende plaats. Het FC Groningen van trainer Ernest Faber kent een matige seizoensstart, heeft een punt meer dan NAC en staat tiende.

NAC gaat volgende week zaterdag in de zesde speelronde op bezoek bij koploper Feyenoord. FC Groningen neemt het een dag later in eigen huis op tegen FC Twente.

