Heerenveen behoudt ongeslagen status met moeizame zege bij Excelsior

Koolwijk bracht Excelsior in de eerste helft op voorsprong. Na rust bezorgden Arber Zeneli en invaller Marco Rojas Heerenveen de zege.

De Friezen behouden door de overwinning hun ongeslagen status in de Eredivisie. Ze nemen met elf punten uit vijf duels de derde plaats op de ranglijst in. Excelsior staat met vier punten dertiende.

Het duurde even tot de wedstrijd in Rotterdam op gang kwam. In het eerste kwartier zorgde alleen Zakaria El Azzouzi met een schot in het zijnet voor wat gevaar namens Excelsior.

Na achttien minuten kwam de thuisploeg plotseling op voorsprong. Koolwijk joeg de bal van net buiten het zestienmetergebied keihard in de linkerbovenhoek. Heerenveen kwam voor rust niet verder dan een schot voorlangs van Reza Ghoochannejhad en een inzet van Martin Ödegaard.

Zeneli

De bezoekers begonnen wel fel aan de tweede helft. Kik Pierie en Ödegaard waren direct na rust al dicht bij de gelijkmaker, waarna Zeneli in de vijftigste minuut wel het doel vond. Na een combinatie met Ödegaard en Morten Thorsby schoot de Zweed de bal via de linkerpaal binnen.

Tien minuten later was Zeneli ook dicht bij de 1-2. Ditmaal spatte een afstandsschot van de vleugelaanvaller uiteen op de rechterpaal. Excelsior kwam halverwege de tweede helft bijna opnieuw op voorsprong. El Azzouzi schoot in vrijstaande positie voor het doel net naast.

Twintig minuten voor tijd was het wel raak voor Heerenveen. Rojas, die net was ingevallen, schoof de bal van dichtbij achter doelman Ogmundur Kristinsson.

Koolwijk was met een kopbal dicht bij de 2-2, maar Excelsior wist er geen gelijkspel meer uit te slepen. Ghoochannejhad schoot in de slotfase nog op de lat namens Heerenveen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie