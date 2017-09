Harry Redknapp (70) na vijf maanden ontslagen bij Birmingham City

Birmingham City leed zaterdag thuis tegen Preston North End (1-3) alweer zijn vijfde nederlaag op rij in de competitie en dat resultaat kostte Redknapp de kop.

De 'Blues' staan na acht wedstrijden op de 23e en voorlaatste plaats van het Championship, het tweede niveau in Engeland. Birmingham City won pas één keer en heeft slechts vier punten.

Redknapp was sinds 18 april in dienst bij de club die sinds twee jaar in Chinese handen is. Als opvolger van Gianfranco Zola behoedde hij Birmingham City voor degradatie, waarna hij een nieuw eenjarig contract kreeg.

Carsley

Redknapp is een van de meest ervaren managers van Engeland. Hij begon zijn trainerscarrière in 1983 bij Bournemouth en zat ook op de bank bij West Ham United, Portsmouth, Southampton, Tottenham Hotspur en Queens Park Rangers.

Voormalig middenvelder Lee Carsley (43), die bij Birmingham City in dienst was als individueel trainer, is aangesteld als interim-manager.