Hattrick Agüero helpt City aan nieuwe monsterzege, remise Liverpool

Sergio Agüero was de grote man bij Manchester City in het uitduel met Watford. Hij maakte zijn zesde hattrick voor de 'Citizens' in de Premier League.

Bij rust stond City al met 0-3 voor door Agüero (twee) en Gabriel Jesus. Die drie doelpunten vielen in een tijdsbestek van elf minuten. Na rust vergrootten Nicolas Otamendi, Agüero en Raheem Sterling (penalty) de marge zelfs naar zes.

Daryl Janmaat speelde negentig minuten bij Watford, waar Marvin Zeegelaar de hele wedstrijd op de bank bleef. De ploeg van manager Marco Silva staat in de middenmoot met acht punten. City is de koploper van de Premier League met dertien punten uit vijf duels, al kan Manchester United zondag op gelijke hoogte komen.

Liverpool

Liverpool had 71 procent van het balbezit in de thuiswedstrijd tegen Burnley en vuurde 35 schoten op het doel van keeper Nick Pope, maar dat leverde geen overwinning op: 1-1.

De bezoekers kwamen in de 26e minuut brutaal op voorsprong op Anfield Road via Scott Arfield. Vier minuten later was het weer gelijk via Mohamed Salah, maar verder kwam Liverpool niet.

De ploeg van manager Jürgen Klopp, die Georginio Wijnaldum negentig minuten op de bank hield, kon zo geen revanche nemen voor de 5-0 nederlaag van vorige week tegen Manchester City. 'The Reds' hebben net als Burnley acht punten.

Martins Indi

Bruno Martins Indi en Erik Pieters verloren met Stoke City de uitwedstrijd bij Newcastle United (2-1). Jamaal Lascelles tekende voor de winnende treffer bij de thuisploeg.

Huddersfield Town hield een punt over aan het thuisduel met Leicester City (1-1). Rajiv van La Parra mocht pas in blessuretijd invallen bij de nieuwkomer in de Premier League. West Bromwich Albion en West Ham United scoorden niet (0-0).

Crystal Palace

Virgil van Dijk maakte eerder op zaterdag na acht maanden afwezigheid zijn rentree bij Southampton. De verdediger kwam na 87 minuten als invaller binnen de lijnen tegen Crystal Palace, dat ook zonder de ontslagen De Boer verloor en niet tot scoren kwam (0-1).

Door de vijfde nederlaag op rij blijft de ploeg van de nieuwe manager Roy Hodgson met nul punten hekkensluiter in Engeland. Southampton klimt naar de achtste plek dankzij een vroege goal van matchwinner Steven Davis.

Palace vestigde een twijfelachtig Premier League-record. Nooit eerder bleef een team langer dan 438 minuten zonder doelpunten na de seizoensstart. Die 'eer' was tot zaterdag voorbehouden aan Newcastle United, dat het net lange tijd niet wist te vinden bij aanvang van het seizoen 2005/2006.

Nederlanders

Southampton-manager Mauricio Pellegrino ruimde in Zuid-Londen geen basisplaats in voor Van Dijk, die acht maanden aan de kant stond vanwege een enkelblessure en transferperikelen. Wesley Hoedt stond als centrale verdediger wel aan de aftrap namens de 'Saints'.

Bij de thuisploeg startte collega-international Timothy Fosu-Mensah achterin. Patrick van Aanholt bleef op de bank en Jaïro Riedewald ontbrak in de wedstrijdselectie van Hodgson.

