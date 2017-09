Getergde Weghorst opgelucht dat hij zich na gemiste penalty's oprichtte

De 25-jarige Weghorst mocht halverwege de eerste helft na een overtreding op Thomas Ouwejan aanleggen voor een strafschop, maar faalde oog in oog met Sparta-doelman Roy Kortsmit.

Scheidsrechter Siemen Mulder oordeelde echter dat de keeper te vroeg van zijn lijn was gekomen en gunde Weghorst een herkansing. Ook het tweede buitenkansje was niet besteed aan de clubtopscorer van de Alkmaarders.

"Als je een penalty mist is het nooit goed, maar als je er twee mist is het wel heel knullig", baalde Weghorst voor de camera van FOX Sports. "Het enige wat je eigenlijk niet moet bij doen bij een penalty is twijfelen."

Bij zijn eerste poging koos de aanvaller voor de rechterhoek, de tweede keer beproefde hij zijn geluk aan de andere kant. "Eigenlijk wilde ik dezelfde hoek gewoon houden, maar toen ging ik een beetje twijfelen en uiteindelijk was die laatste ook gewoon niet goed ingeschoten."

"Dat is gewoon slecht", oordeelde de Bornenaar. "Bij een strafschop moet je heel bewust weten wat je doet. Penalty's moeten er gewoon in, klaar."

Oen

Toch stapte Weghorst na negentig minuten als matchwinner van het veld. Hij maakte beide Alkmaarse treffers op Het Kasteel. "Maar het had er eentje meer moeten zijn", besefte hij. "Dat is het enige smetje."

De spits was wel opgelucht dat hij zich nog wist op te richten na zijn missers. "Daar ben ik echt heel blij mee. Ik heb in het verleden ook weleens een penalty gemist en dan kon je me bij wijze van spreken oprapen, maar ik merk nu wel dat ik daarin mentaal enorme stappen heb gezet."

"Het publiek gaat zich natuurlijk ook een beetje tegen je keren en zich roeren, dat is logisch. Toen raakte ik wel getergd. Ik had zoiets van: ik ga hier vanavond niet het veld af zonder te scoren, want anders ben je wel echt een oen."

Kortsmit

Kortsmit had op zijn beurt ook gemengde gevoelens na het laatste fluitsignaal. De sluitpost stapte als verliezer van het veld, maar keerde wel twee strafschoppen. "Ik heb zelf wel aardig wat penalty's gepakt in mijn carrière, maar dit heb ik ook nog nooit meegemaakt."

"Wouts favoriete hoek is rechts van mij en ik gokte erop dat hij dacht dat ik daarheen ging, dus ik koos de andere hoek. Hij miste en bij de tweede keer koos hij z'n vertrouwde hoek", analyseerde de 25-jarige penaltykiller. "Misschien dat je kunt zeggen dat ik er gevoel voor heb. Er zit ook een stukje geluk bij, denk ik."

Kortsmit begreep in eerste instantie niet waarom de eerste strafschop overgenomen mocht worden. "Ik vind niet dat ik overdreven naar voren kwam, dat doet elke keeper. Ik had helemaal niet in de gaten wat er aan de hand was en zag op een gegeven de grensrechter met z'n vlag omhoog staan."

Uiteindelijk vertolkte de doelman ondanks zijn twee gestopte penalty's geen heldenrol, tot zijn eigen grote spijt. "Iedereen zal het veel over die momenten hebben, maar je verliest 0-2 en ik denk ook dat het heel terecht was."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie