Oud-doelman Edward Metgod krijgt adviserende functie bij Sparta

Dat bevestigt Alex Pastoor, trainer en tevens verantwoordelijk voor het technische beleid, vrijdag na de 0-2 competitienederlaag tegen AZ voor de camera van de NOS.

Van een definitief akkoord is volgens Pastoor nog geen sprake, omdat de precieze werkzaamheden van Metgod nog besproken moeten worden. "Het is de bedoeling dat we van de week met elkaar gaan kennismaken. Maar het gaat zeker bekend worden, ja."

Pastoor kent Metgod, die tussen 1990 en 1997 onder de lat stond bij Sparta, nog niet persoonlijk en wil daarom eerst "even precies uitvogelen" wie wat gaat doen. "Maar hij wordt vooral adviseur van het bestuur."

Kennis en kunde

Sinds zijn aantreden op Het Kasteel in 2014 vervulde Pastoor een dubbelrol en was hij naast coach ook verantwoordelijk voor het technische beleid. Daarbij krijgt hij nu dus hulp van eenmalig international Metgod. "Alle kennis en kunde die we aan boord kunnen trekken is welkom."

Metgod was in het verleden werkzaam als hoofdtrainer bij Telstar en als assistent van Co Adriaanse en Louis van Gaal bij AZ. Later trad hij als scout en analist in dienst bij de KNVB.

