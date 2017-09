Juventus-voorzitter Agnelli riskeert schorsing vanwege banden met maffia

De disciplinaire commissie van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft een schorsing van dertig maanden en een boete van 50.000 euro geëist tegen Agnelli.

In het kader van een onderzoek naar de aanwezigheid van leden van de maffia in Italiaanse voetbalstadions werden Agnelli en drie andere bestuurders van Juventus gedagvaard door de FIGC.

De voorzitter zou met 'Ndrangheta, een maffiatak uit Calabrië, onderhandeld hebben over de massale verkoop van kaartjes. In de Serie A kunnen supporters echter maximaal vier tickets per keer aanschaffen.

Beschuldigingen

De 41-jarige Agnelli ontkent de beschuldigingen. Hij gaf wel toe dat hij gesproken heeft met Rocco Dominello, een lid van de harde kern die wordt gelinkt aan 'Ndrangheta en bovendien werd veroordeeld tot zeven jaar celstraf.

Agnelli is sinds 2010 voorzitter van Juventus. Vorige week werd hij nog verkozen tot voorzitter van de European Club Association (ECA), een organisatie die voetbalclubs in Europa vertegenwoordigt. Hij is eveneens sinds 2015 lid van het uitvoerend comité van de UEFA.

Ook Juventus moet vrezen voor een straf. De koploper in de Serie A kan een boete van 300.000 euro en twee wedstrijden achter gesloten deuren verwachten.

Binnen tien dagen wordt bepaald wat de straffen worden van Agnelli en Juventus.