Hodgson weet zeker dat Palace beter gaat presteren dan onder De Boer

Hodgson werd dinsdag door Palace aangesteld als opvolger van De Boer, die een dag eerder werd ontslagen. Onder leiding van de Nederlandse manager verloor de ploeg de eerste vier competitieduels, zonder ook maar een keer te scoren.

"Als ik niet in deze selectie had geloofd, was ik er niet aan begonnen", liet Hodgson vrijdag weten op de persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Southampton.

"Binnenkort komen de resultaten", vervolgde de oud-bondscoach van Engeland. "Dat kan niet anders met deze spelers. Ik verwacht een goed seizoen, waarin we ruim voldoende punten halen om ons te handhaven. De fans zullen binnenkort zien dat ik gelijk heb."

Lastig

Na de ontmoeting met Southampton neemt Crystal Palace het de komende weken in de Premier League op tegen Manchester City, Manchester United en Chelsea.

"Dat is lastig", erkende Hodgson. "Maar de strijd tegen degradatie wordt niet in september beslist. Daarom kijk ik niet naar de komende vier, maar naar de komende 34 duels. In mei weten we hoe we er voor staan."

Hodgson weet nog niet of hij bij Crystal Palace bezig is aan zijn laatste klus in zijn loopbaan. "De tijd en de resultaten zullen dat bepalen. Ik zie het wel. De loopbaan van een trainer hangt doorgaans af van een paar beslissende momenten."

De wedstrijd tussen Crystal Palace en Southampton staat zaterdag om 13.30 uur op het programma.

