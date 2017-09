Koeman houdt 'crisisberaad' met ervaren spelers na Europese domper

"Vorig seizoen hadden we een goede verdedigende organisatie, maar die kracht zijn we nu kwijtgeraakt", zei Koeman vrijdag in de vooruitblikkende persconferentie. "Als je dat mist tegen de sterke ploegen in de Premier League, wordt het lastig."

Koeman maakt zich zorgen over zijn ploeg. "Na deze persconferentie heb ik een gesprek met mijn belangrijkste spelers. Het wordt tijd dat de ervaren spelers opstaan."

Everton moest donderdag in de eerste groepswedstrijd in de Europa League een 3-0 nederlaag incasseren bij Atalanta Bergamo. "In verdedigend opzicht maakten we te veel fouten. Ik maak me zorgen over wat ik gisteren zag."

"Die zorgen had ik nog niet na het duel met Chelsea, maar dat begon na de tweede helft tegen Tottenham en de eerste helft van gisteren", vervolgde Koeman. "We moeten wat agressiever worden."

Vertrouwen

Desondanks houdt Koeman vertrouwen in zijn ploeg "Maar ik blijf er in geloven dat we hier uit zullen komen. We hebben een punt minder dan vorig seizoen. Gisteren was een wake-upcall."

Vorig seizoen speelde Everton nog met 1-1 gelijk bij United, maar de 54-jarige coach denkt dat een herhaling van dat resultaat lastig zal worden.

"In de laatste drie seizoenen hebben we goede resultaten geboekt op Old Trafford, maar dit United is erg sterk. Sterker dan vorig seizoen. Wij zitten op dit moment niet op hetzelfde niveau als vorig seizoen."

Rooney

De wedstrijd tussen Manchester United en Everton staat tevens in het teken van de terugkeer van Wayne Rooney op Old Trafford. De 31-jarige aanvaller verruilde United deze zomer na dertien jaar voor zijn oude club.

José Mourinho is vol lof over Rooney. "Ik verwacht dat hij de ontvangst krijgt die hij verdient", aldus de manager van Manchester United. "Sommige spelers worden te snel een 'legende' genoemd, maar dat is in het geval van Rooney niet zo."

"Hij is een echte legende voor United en een van de belangrijkste spelers in de geschiedenis van de club. Ik verwacht dat de supporters hem het respect geven dat hij verdient."

United moet het tegen Everton stellen zonder Paul Pogba. De Fransman heeft aan het Champions League-duel van dinsdag met FC Basel (3-0 winst) een hamstringblessure overgehouden. Mourinho wilde vrijdag niet zeggen hoelang de middenvelder aan de kant zal staan.

De ontmoeting tussen Manchester United en Everton staat zondag om 17.00 uur op het programma.

