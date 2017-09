'Handschrift van Cocu niet te ontdekken in speelwijze PSV'

"Het gaat dit weekend niet opnieuw mis voor PSV. Het wordt 2-0", geeft De Mos te kennen in gesprek met NUsport.

"PSV staat altijd op in toppers. Feyenoord is bovendien altijd een tegenstander waar ze naar verlangen en deze wedstrijd is ook gewoon de beste remedie na het duel van vorige week met sc Heerenveen."

PSV ging in het Abe Lenstra Stadion pijnlijk met 2-0 onderuit. Met name in de eerste helft lieten de Brabanders zich veelvuldig de kaas van het brood eten. De eindstand stond al binnen zes minuten op het scorebord.

"PSV heeft twee problemen", beweert De Mos. "Ze kunnen geen muur kapot spelen. Ze hebben het altijd moeilijk tegen ploegen die zwaar verdedigend spelen zoals Osijek een paar weken geleden deed. En als ze zoals tegen Heerenveen van meet af aan onder druk worden gezet, is de verdediging te zwak."

Overrompelen

Volgens De Mos valt dat Cocu wel degelijk aan te rekenen. "Ik kan geen handschrift van de trainer in de speelwijze van PSV ontdekken."

"Bij Ajax en Feyenoord weet je dat ze vroeg druk gaan zetten om zo snel mogelijk de tegenstander te kunnen overrompelen. Bij PSV weet ik het niet. Niemand weet het. Per wedstrijd is het anders. Dat is moeilijk voor de spelers."

Toch denkt De Mos dat intern bij PSV iedereen nog het volste vertrouwen in Cocu heeft. "Marcel Brands en Toon Gerbrands, maar ook de spelers staan 110 procent achter Cocu."

"Maar dat kan natuurlijk wel veranderen als je de komende twee duels met Feyenoord en FC Utrecht niet wint. PSV heeft een zwaar programma, maar juist dan zijn ze op hun sterkst."

Manchester City

Feyenoord liep afgelopen woensdag ook tegen een enorme zeperd op toen het in het eerste duel in de groepsfase van de Champions League met 0-4 verloor van Manchester City. De Mos verwacht dat die dreun nog wel even zal doorwerken bij de Rotterdammers.

"De manier waarop ze onderuit gingen, was heel bevreemdend. Je kan je aanpassen, maar dit was aanpassen om de tegenstander sterker te maken dan die al was. Die gasten moeten in hun vuistje hebben gelachen dat ze maar tegenover twee echte middenvelders stonden. Die ellende neem je wel mee naar de volgende wedstrijd."

De verwachting is dat coach Giovanni van Bronckhorst tegen PSV afstapt van de 5-3-2-formatie en terugvalt op het vertrouwde 4-3-3. Dat zou betekenen dat Jens Toornstra weer op een basisplek mag rekenen. De Mos begreep überhaupt niet waarom de middenvelder tegen City op de bank werd gezet.

"Dat had ik wel gedaan als er een concept zou zijn geweest waarin het verstandig is om het zo te doen, maar dit was te onlogisch om waar te zijn. Iedereen weet dat je middenveld het sterkste deel van je elftal moet zijn tegen ploegen als City en juist daar was Feyenoord in ondertal."

PSV-Feyenoord begint zondag om 16.45 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Feyenoord heeft na vier wedstrijden als enige club nog altijd de volle buit. PSV volgt op de vijfde plaats met drie punten achterstand op de huidige koploper en regerend landskampioen.

