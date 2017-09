Cocu: 'Vertrouwen bij PSV is niet weg na nederlaag tegen Heerenveen'

"Je moet niet weglopen voor kritiek, maar het vertrouwen is na de ongelukkige wedstrijd tegen sc Heerenveen echt niet weg", aldus Cocu vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie in Eindhoven.

De Brabanders verloren afgelopen zondag in Friesland hun eerste punten van het Eredivisie-seizoen. Bovendien kreeg Lozano een rode kaart, waarvoor hij vrijdag een schorsing van twee duels kreeg.

De klap in Heerenveen volgde op de vroege uitschakeling eerder deze zomer in Europa, maar Cocu haalt naar eigen zeggen vertrouwen uit de voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

"Het team is groeiende en steeds meer bezig met elkaar. Zowel op het veld als daar buiten zijn spelers met elkaar aan de slag gegaan. Wat ik deze week heb zien ontstaan, doet me goed. Garanties op een goed resultaat zondag geeft dat natuurlijk niet, maar hopelijk is het terug te zien in de wedstrijd."

Manchester City

Feyenoord had ook niet zijn beste week, want de Rotterdammers verloren woensdag in de Champions League kansloos van Manchester City (0-4). Cocu verwacht niet dat die wedstrijd zondag een rol zal spelen.

"Ik verwacht een open wedstrijd, want dat zijn duels tussen PSV en Feyenoord de afgelopen jaren altijd geweest", zei de trainer, die niet wilde zeggen wie hij op zal stellen als vervanger van Lozano.

"Verder verwacht ik een beladen, spannende wedstrijd waarin tactiek een grote rol zal spelen. Beide teams is er veel aan gelegen om zondag te winnen. Over de instelling hoef je je in topwedstrijden als deze geen zorgen maken."

De topper tussen PSV en Feyenoord begint zondag om 16.45 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van Björn Kuipers. Vorig jaar eindigde de wedstrijd in 0-1 door een goal van Eric Botteghin.

