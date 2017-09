Keizer benadrukt dat Dolberg eerste spits van Ajax blijft

De pas 19-jarige Deen is vooralsnog bezig aan een uiterst teleurstellend seizoen. Hij slaagde er in de eerste vier competitieduels niet in het net te vinden en voelt de hete adem van Klaas-Jan Huntelaar in zijn nek.

De 34-jarige routinier scoorde vorige week nog twee keer in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle, maar dat heeft er volgens Keizer niet voor gezorgd dat hij Dolberg voorbij is in de pikorde.

"Wat mij betreft is Kasper nog steeds de eerste spits. Al wil dat niet zeggen dat Klaas-Jan niet af en toe kan spelen. Als wij vinden dat Kasper rust moet krijgen, of even niet in vorm is, dan kan dat zeker", zei Keizer op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel van zondag met ADO Den Haag.

Formatie

De opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz zette tegen PEC zowel Dolberg als Huntelaar in de basis, maar erkende gelijk na afloop dat zijn 3-4-3-formatie op een sterke openingsfase na ongelukkig uitpakte.

"Het was niet goed genoeg. Al betekent dat niet dat dit systeem in de prullenbak gaat. We moeten het vaker trainen en spelen", aldus Keizer, die in Den Haag waarschijnlijk weer terug gaat vallen op het vertrouwde 4-3-3.

"3-4-3 kon thuis tegen PEC dus al niet... Ajax moet in dat soort wedstrijden goed spelen, het publiek vermaken én winnen. Nu hebben we alleen maar gewonnen."

Beladen

Keizer wilde niet prijsgeven of Dolberg of Huntelaar tegen ADO in de punt van de aanval zal staan. "We kunnen met allebei spelen, we kunnen ook met één van de twee spelen. En als we met één van de twee spelen, zijn ze nog steeds allebei een optie. Ik ben er wel uit, dat baseer ik niet op één training."

Keizer verwacht een lastige middag in het Cars Jeans Stadion, waar Ajax de laatste zes jaar niet meer verloor. "Het is altijd een baladen wedstrijd. Wij moeten daar goed aan de bal zijn, met elkaar verdedigen en dicht bij elkaar staan."

ADO-Ajax begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. Ajax bezet met negen punten de derde plaats op de ranglijst. ADO sprokkelde vorige week ten koste van Willem II (1-2 zege) de eerste punten van het seizoen en staat veertiende.

