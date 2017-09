Feyenoord wil einde maken aan imponerende thuisreeks PSV

De ploeg van trainer Phillip Cocu heeft zijn laatste dertien thuiswedstrijden in de Eredivisie allemaal gewonnen. In de vijf grote competities (Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 en Bundesliga) is FC Barcelona (14) de enige club met een langere reeks overwinning in eigen huis.

Feyenoord was een jaar geleden de laatste ploeg die won bij PSV. Door een goal van Eric Botteghin zegevierden de Rotterdammers op 18 september 2016 in het Philips Stadion. Het laatste gelijkspel thuis van PSV was op 5 november 2016 tegen FC Twente (1-1).

Ook in De Kuip won Feyenoord vorig seizoen van PSV (2-1). De Rotterdammers zijn de afgelopen jaren dan ook de best presterende Eredivisieclub tegen de Eindhovense club. In de laatste vijf seizoenen werd PSV liefst zes keer verslagen door Feyenoord.

1250e zege

Als PSV zondag wint dan viert de club een jubileum. De 23-voudig landskampioen kan als tweede club ooit voor de 1250e keer een overwinning boeken de Eredivisie. Bij Ajax staat de teller op 1363 zeges en Feyenoord is de nummer drie met 1172 overwinningen.

Van de 1249 zeges tot nu boekte PSV er 32 in Eindhoven tegen Feyenoord. Het wordt de 62e editie van PSV-Feyenoord. De Rotterdammers wonnen twintig keer en negen keer werd het gelijk.

PSV tegen Feyenoord begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.