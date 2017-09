PSV-aanvaller Lozano mist topper tegen Feyenoord door schorsing

Ook als de Eindhovenaren in beroep gaan tegen de schorsing is de 22-jarige Lozano er zondag niet bij in Eindhoven, meldt de KNVB vrijdag op de website.

De aanklager betaald voetbal van de KNVB had donderdag nog een onvoorwaardelijke schorsing van drie wedstrijden geëist tegen de zomerse aanwinst, die in de competitie al drie keer trefzeker was voor PSV.

Volgens de tuchtcommissie maakte Lozano zich zondag in de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen sc Heerenveen schuldig aan "ernstig gemeen spel" ten opzichte van verdediger Denzel Dumfries van de Friezen.

De straf van drie duels schorsing waarvan één voorwaardelijk is gelijk aan het schikkingsvoorstel van de aanklager, waarmee Lozano en PSV eerder niet akkoord gingen.

Lozano mist naast het competitieduel met Feyenoord ook de bekerwedstrijd van aanstaande donderdag tegen SDC Putten. Trainer Phillip Cocu kan de vleugelspeler volgende week wel weer opstellen in de competitiewedstrijd in De Galgenwaard tegen FC Utrecht.

Mild

De Mexicaanse international werd door scheidsrechter Kevin Blom weggestuurd nadat hij te hard inkwam op Dumfries. Het slachtoffer drong er bij de zitting in Zeist opmerkelijk genoeg op aan "mild te zijn" voor Lozano, omdat de PSV-aanvaller zou zijn uitgegleden.

PSV kan tegen de Rotterdammers wel 'gewoon' beschikken over een andere aanvaller, Jürgen Locadia. De spits riskeerde een schorsing omdat hij naar Dumfries gespuugd zou hebben, maar ging bij gebrek aan voldoende bewijs vrijuit.

Koploper Feyenoord komt zondag om 16.45 uur op bezoek in het Philips Stadion. Het verschil tussen nummer vijf PSV en de nog foutloze landskampioen is drie punten na vier duels.

