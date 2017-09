Wenger verbaasd dat Arsenal-Köln doorging na oproer in en rond stadion

Door de schermutselingen in Londen werd de aftrap van de door Arsenal met 3-1 gewonnen wedstrijd met een uur uitgesteld.

Zo'n twintigduizend Duitse fans waren naar Engeland gekomen, terwijl er maar 2.900 kaarten waren verkocht voor het uitvak in het Emirates Stadium. De Londense politie moest met extra mankracht uitrukken door alle oproer.

Uiteindelijk belandden duizenden meegereisde Duitsers tussen de Arsenal-supporters, waarop het eerste Europese duel voor Köln in 25 jaar tijd gewoon plaats kon vinden.

Arsenal laat vrijdagochtend weten dat de veiligheid van de toeschouwers de hoogste prioriteit had. "We werkten intensief samen met de politie en de UEFA en hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat er kaartjes in verkeerde handen kwamen", melden de 'Gunners' op de website.

"Wij hebben een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden en kunnen verzekeren dat we alles wat hiervan geleerd kan worden mee zullen nemen bij soortgelijke situaties in de toekomst."

Gok

Volgens Wenger had de wedstrijd door de grimmige sfeer in en rond het stadion niet door mogen gaan. "Ik had nooit verwacht dat ze deze gok zouden nemen na het zien van de beelden", aldus de Franse coach.

"Wij zaten in onze kleedkamer geduldig te wachten wat er zou gebeuren en hielden rekening met alle scenario's. Spelen we morgen, spelen we volgende week? Er gingen allerlei geruchten rond en op een gegeven moment dacht ik dat het echt niet door zou gaan."

Wenger begrijpt ook niet hoe het zo uit de hand kon lopen. "We leven in een goed beveiligde samenleving, dus ik heb geen idee hoe de Köln-fans zo massaal konden infiltreren in de vakken voor onze aanhang."

Stöger

Zijn Köln-collega Peter Stöger weigerde zich uit te laten over de wanordelijkheden die de Duitse oproerkraaiers veroorzaakten in Londen. "Ik heb niets over de fans te zeggen", was het enige dat de Oostenrijker kwijt wilde. "Ik ben de coach. Voetbal is mijn taak, niet de fans."

De Duitsers verloren na een veelbelovende start met 3-1 bij Arsenal. De vroege openingsgoal van Jhon Cordoba werd ongedaan gemaakt door Sead Kolasinac, Alexis Sanchez en Hector Bellerin.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Europa League