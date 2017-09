Koeman verontschuldigt zich bij fans en hoopt op wake-upcall Everton

"Ik deel de woede van de fans", ging Koeman door het stof in Italië. "Ik wil me daarvoor excuseren en ik voel me verantwoordelijk."

Vijf dagen eerder ging Everton op het eigen Goodison Park al met dezelfde cijfers onderuit tegen Tottenham Hotspur. Koeman bespeurde toen een gebrek aan agressie en hoopte dat zijn spelers zich zouden herpakken in Reggio Emilia, de uitvalsbasis van Atalanta.

Niets bleek minder waar, want halverwege was de eindstand al bereikt in het Mapei Stadium. "Het was in alle opzichten een heel slechte eerste helft", schreef Koeman op Instagram. "Het ontbrak ons aan de juiste instelling."

​"Vandaag was een belangrijke les voor ons. Ik dacht dat we die na de derde goal van Spurs al geleerd hadden, maar niet dus. Ik moet nu bij mezelf te rade gaan wat ik fout heb gedaan, want ik bespeurde een verschil in geloof, vertrouwen, agressie en passie tussen Atalanta en Everton.

"Het is nu heel makkelijk om de spelers de schuld te geven en individuele fouten uit te lichten, maar uiteindelijk was het team niet goed voorbereid. Dus ik moet mezelf afvragen wat ik verkeerd heb gedaan."

Wake-upcall

Ondanks flink wat investeringen in de zomerse transferperiode loopt het vooralsnog niet bij Everton. De 'Toffees' staan met vier punten maar net boven de degradatiestreep in de Premier League en wisten zich met de hakken over de sloot te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League.

"Ik zie geen team op het veld, ik zie elf individuele spelers", luidde het oordeel van Koeman. "Ze doen hun best, maar we hebben aardig wat nieuwe spelers en die moeten zich nog aanpassen. Bovendien zijn ze nog jong."

Toch wil Koeman niet naar excuses zoeken. "Daar hou ik niet van. Ik ben graag realistisch en misschien wijken mijn verwachtingen wat af van die van anderen, maar deze ploeg laat nog lang niet zien wat ik wil."

"Het merendeel van de spelers presteert niet naar hun kunnen en het wordt nu echt tijd dat we laten zien dat dit een wake-upcall was. Zo niet, dan stapelen de problemen zich alleen maar op."

Everton hervat de competitie zondag met een lastige uitwedstrijd tegen de koploper Manchester United.

