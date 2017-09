Van der Werff rekent zichzelf laatste van drie 'klotegoals' Lazio aan

In de 75e minuut zag de geboren Hoornaar er niet goed uit en kon Alessandro Murgia scoren: 2-3. Het bleek het winnende doelpunt voor de Serie A-club in het vermakelijke duel in Arnhem.

"Natuurlijk neem ik het mezelf kwalijk. Het was absoluut mijn fout", oordeelde de 28-jarige Van der Werff, die met zijn ploeg door treffers van Tim Matavz en Bryan Linssen twee keer op voorsprong kwam tegen Lazio.

"De bal stuiterde verkeerd, ik weet niet eens precies hoe het ging. Het was een beetje ongelukkig. Het sloeg nergens op en is niets voor mij, en dan gebeurt het ook uitgerekend op zo'n moment."

De tweevoudig winnaar van de KNVB-beker vond overigens niet alleen het tegendoelpunt waar hij zelf bij betrokken was ongelukkig. "In de tweede helft kregen we gewoon drie klotegoals tegen. Lazio creëerde niet eens echt kansen, maar onze fouten werden keihard afgestraft."

Knieblessure

Volgens Van der Werff was het bij de 2-3 geen excuus dat hij wat ritme miste na een knieblessure. "Zo'n persoonlijke fout kan niet en moet eruit. Het moet gewoon een abc'tje zijn. Ik wilde de bal aannemen en dat ging niet goed. Er zijn geen excuses voor."

Ondanks het teleurstellende resultaat was de voormalig speler van PEC Zwolle blij met wat hij met Vitesse liet zien bij de terugkeer van de club op Europees niveau. De verdediger vond dat er meer had ingezeten.

"We hebben gewoon een goede pot gespeeld. We creëerden kansen en zaten er bovenop. Gezien de kwaliteit van de tegenstander mogen we trots zijn op het aantal kansen dat we kregen. Daarnaast gaven we voor rust op een kopballetje na niets weg", analyseerde hij.

Sfeertje

Van der Werff genoot daarnaast van de ambiance in de Gelredome. "Het sfeertje was super, de fans waren echt top. Na de wedstrijd bleven ze allemaal zitten om ons een groot applaus te geven voor wat we lieten zien."

Dat de supporters massaal achter Vitesse stonden is volgens de centrale verdediger een gevolg van de goede start van het seizoen. In de Eredivisie pakte de ploeg van trainer Henk Fraser negen punten uit de eerste vier wedstrijden, waarmee het achter Feyenoord de tweede plaats bezet.

"We hebben gewoon een goede ploeg", aldus Van der Werff, die bezig is aan zijn derde seizoen in Arnhemse dienst. "Ik wil niet zeggen dat we mee kunnen doen in de top drie, maar we gaan zeker voor een goede eindklassering."

Vitesse gaat over twee weken, op donderdag 28 september, voor het tweede groepsduel in de Europa League op bezoek bij het OGC Nice van Wesley Sneijder. De Fransen wonnen de eerste wedstrijd in groep K overtuigend met 1-5 van Zulte Waregem.

