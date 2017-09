De Vrij: 'Vitesse heeft reclame gemaakt voor het Nederlandse voetbal'

"Vitesse heeft het goed gedaan. Ze hebben het ons erg lastig gemaakt. Ze hebben reclame gemaakt voor het Nederlandse voetbal", had De Vrij voor de camera van RTL7 de nodige complimenten over voor de huidige nummer twee van de Eredivisie.

De Oranje-international was wel van mening dat de late 2-3 van Alessandro Murgia Lazio toe kwam. "Want om nou te zeggen dat we goed zijn weggekomen, vind ik wat overdreven. Uiteindelijk waren wij wel iets gelukkiger dan zijn."

Lazio speelde in het Gelredome met een veredeld B-team. Ook De Vrij zou in eerste instantie op de bank plaatsnemen, maar trainer Simone Inzaghi koos er op het laatste moment voor om alsnog gebruik te maken van de diensten van de oud-Feyenoorder.

Napoli

"We spelen de komende tijd heel veel wedstrijden. Zondag wacht alweer een uitwedstrijd tegen Genoa en woensdag nemen we het in eigen huis op tegen Napoli. Met het oog op die duels koos de trainer voor deze basisformatie."

"Ik zou aanvankelijk ook niet starten, maar uiteindelijk heeft hij me toch laten spelen. Daar heb ik niet zelf om gevraagd. Dat hebben we samen besproken. Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk spelen, maar je moet elke keer wel weer goed nadenken of het ook verstandig is."

De Vrij wil dit seizoen hoge ogen gooien met Lazio in de Europa League. "We willen zover mogelijk komen. We hebben een sterk team. Het eerste doel is uiteraard om de groepsfase door te komen."