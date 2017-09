Fraser ondanks verlies tegen Lazio trots op 'meer dan uitstekend' Vitesse

"Ik ben trots op mijn ploeg. Ze speelden meer dan uitstekend vandaag", zei de coach na de wedstrijd waarin Vitesse tot twee keer toe een knappe voorsprong uit handen gaf.

"Dat we hebben verloren en het dus uiteindelijk niets oplevert is frustrerend, maar we moeten hier sterker van worden en de goede dingen meenemen naar de eigen competitie."

Aanrekenen

Fraser vond niet dat hij zijn spelers de nederlaag aan mocht rekenen. "Lazio dwingt die goals af met hun kwaliteit. Zij kunnen sterker worden als er wissels worden ingebracht, dat is het verschil."

Volgens de voormalig verdediger kan Vitesse zich in de komende Europa League-duels vasthouden aan het vertoonde spel. "We speelden met passie, beleving, een plan en discipline. Eigenlijk had het iets moeten opleveren, zeker als je twee keer scoort tegen een Italiaanse ploeg."

Drie keepers

In aanloop naar de wedstrijd in het Gelredome bekeek Fraser tegenstander Lazio in het competitieduel met AC Milan en was onder de indruk. De opponent van Vitesse won die wedstrijd zeer overtuigend met 4-1.

"Na die wedstrijd belde ik hierheen en zei ik: ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat we kunnen winnen, maar het slechte nieuws is dat we waarschijnlijk drie keepers op moeten stellen", grapte de coach van de Arnhemmers.

Formatie

Desondanks koos Fraser ervoor om de formatie van Vitesse niet aan te passen. "Als we 5-3-2 waren gaan spelen, waren we er waarschijnlijk helemaal niet uit gekomen. Achteraf heb je altijd twijfels, maar ik denk dat we de juiste keuzes hebben gemaakt en daardoor goed partij hebben geboden."

De winnende treffer viel uiteindelijk in de 75e minuut, toen Alessandro Murgia Vitesse-verdediger Maikel van der Werff aftroefde en ook doelman Remko Pasveer kansloos liet met een schuiver in de hoek.

Kapot

Fraser zag na de wedstrijd in de kleedkamer wat hij wilde zien. "Ze zaten er kapot van dat ze niet gewonnen hadden, maar heel eerlijk gezegd was ik daar ook naar op zoek. Het is beter dan dat ze kapot zitten doordat ze kansloos hadden verloren."

"De doelpunten die we tegen kregen kwamen door druk van de tegenstander en wellicht ook door wat vermoeidheid. We speelden gewoon tegen een zeer sterke en balvaardige ploeg. Dit was het verschil met de absolute top, zo simpel is het."

Vitesse, de huidige nummer twee van de Eredivisie met negen punten uit de eerste vier wedstrijden, hervat de competitie zondag met een thuisduel tegen het gepromoveerde VVV-Venlo. De volgende Europa League-wedstrijd is op 28 september uit tegen Nice.