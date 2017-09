Dapper Vitesse begint Europees seizoen met nipte nederlaag tegen Lazio

De Eredivisionist stond bij rust met 1-0 voor dankzij Tim Matavz. In de tweede helft scoorde Bryan Linssen na de gelijkmaker van Marco Parolo, maar won Lazio alsnog door doelpunten van Ciro Immobile en Alessandro Murgia.

Bij de Serie A-club begon Stefan de Vrij in de basis, maar trainer Simone Inzaghi liet ook een aantal sterkhouders op de bank. Vitesse begon op de geblesseerde Thulani Serero na in de sterkst mogelijke opstelling.

In het andere duel in groep K won OGC Nice, waar Wesley Sneijder ontbrak, eenvoudig met 1-5 van Zulte Waregem. Daardoor leiden de Fransen na de eerste speelronde in de groep, voor Lazio, Vitesse en Zulte.

Vitesse, de huidige nummer twee van de Eredivisie met negen punten uit de eerste vier wedstrijden, hervat de competitie zondag met een thuisduel met het gepromoveerde VVV-Venlo. De volgende Europa League-wedstrijd is op 28 september uit tegen Nice.

Linssen

Vitesse speelde in het verleden in Europees verband alleen maar in de voorronde of knock-outfase en werkte tegen Lazio zodoende het eerste Europese groepsduel af. Daarin begon het heel aardig en dat leidde tot een kansje voor Linssen, maar de aanvaller kreeg de bal net niet onder controle.

Na het felle begin nam Lazio de regie over, al leidde dat niet tot heel grote kansen. Felipe Caicedo dook wel een keer gevaarlijk op voor het doel van keeper Remko Pasveer, maar de inzet van de spits miste richting.

Vitesse bleef keurig overeind en was voor de tweede keer dicht bij de openingstreffer toen Guram Kashia zijn hoofd na een vrije trap van Thomas Bruns net niet voldoende tegen de bal kreeg. Aan de andere kant kopte De Vrij namens Lazio rakelings over.

De 1-0 voor Vitesse kwam er in de 33e minuut alsnog in de sfeervolle Gelredome. Milot Rashica gaf vanaf rechts prima voor na een goede actie en stelde daarmee Matavz bij de tweede paal af te ronden. Het was de eerste Europese treffer voor de Arnhemmers sinds 14 november 2002.

De ploeg van coach Fraser haalde op een dreigend momentje van Lazio na met een knappe voorsprong de rust.

Gestuntel

Lazio-trainer Inzaghi besloot in de rust om Immobile - normaal gesproken eerste spits - in te laten vallen en die omzetting leidde al vroeg in de tweede helft tot gevaar van de Italianen: doelman Pasveer moest redding brengen op een schot van Luis Alberto.

De sterke fase van Lazio bleek een voorbode voor de gelijkmaker, al kreeg het daarbij enige hulp van Vitesse. Na gestuntel in de Arnhemse verdediging, waarbij het meerdere spelers niet lukte om de bal weg te werken, was het Parolo die met een strak schot scoorde.

Wie dacht dat de tegentreffer Vitesse van de wijs bracht kwam bedrogen uit, want de thuisploeg rechtte de rug, ging verder met waar het de eerste helft gebleven was en kwam zelfs opnieuw tot scoren. Nadat Bruns met een vlammend schot al gevaarlijk was, kwam Linssen van dichtbij wel tot scoren na wederom een assist van Rashica.

De Gelredome ontplofte, maar moest tien minuten later toch toezien hoe Immobile de stand na een fraai hakje van Caicedo weer gelijktrok. Ditmaal was Vitesse wel even het spoor bijster en dat leidde tot de 2-3, waarbij Maikel van der Werff werd afgetroefd door Murgia.

Lazio, waar inmiddels ook sterkhouders Sergej Milinkovic-Savic en Senad Lulic ingevallen waren, hielden in de tijd die restte betrekkelijk eenvoudig stand. Vitesse kreeg nog één aardige kans om een punt over te houden aan het vermakelijke duel, maar invaller Luc Castaignos kopte van dichtbij over.