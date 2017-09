Van Marwijk niet langer bondscoach van Saudi-Arabië

"Ik ben de onderhandelingen gestopt. Afgelopen week, na kwalificatie voor het WK, is een aantal mensen uit mijn staf ontslagen. Dat vind ik onacceptabel", geeft Van Marwijk donderdag aan de NOS te kennen.

Van Marwijk moest zich van de bond ook vestigen in Saudi-Arabië. "Dat is voor mij niet onderhandelbaar. Ik wil daar niet permanent naartoe."

Van Marwijk was samen met zijn assistent Mark van Bommel lange tijd in onderhandeling met de bond over het verlengen van zijn verbintenis tot en met het WK van 2018. "Ik hoor nu via de media dat er een opvolger is. Dus nu weet ik dat het afgelopen is."

Edgardo Bauza neemt de taken van Van Marwijk per direct over. De 59-jarige Argentijn was bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten en werd in april nog ontslagen als bondscoach van Argentinië.

Van Marwijk plaatste zich vorige week met Saudi-Arabië voor het WK door Japan met 1-0 te verslaan. Hij was slechts één keer eerder actief op een mondiale eindronde; in 2010 in Zuid-Afrika, waar hij met het Nederlands elftal tot de finale reikte.

Het wordt de vijfde keer dat Saudi-Arabië zijn opwachting mag maken op een WK. Ze waren er eerder bij in 1994, 1998, 2002 en 2006. Het land uit het Midden-Oosten reikte bij de eerste deelname tot de achtste finales, waarin werd verloren van de latere nummer drie Zweden.