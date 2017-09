Koeman hard onderuit met Everton, Depay trefzeker voor Olympique Lyon

Bij Everton stond Maarten Stekelenburg onder de lat, maar hij werd in de eerste helft al drie keer gepasseerd.

Andrea Masiello opende in de 27e minuut de score voor de thuisploeg en maakte daarmee het eerste Europese doelpunt voor Atalanta in 26 jaar.

Na de fraaie 2-0 van Alejandro Gomez stond Hateboer op slag van rust aan de basis van de derde Italiaanse treffer. De oud-speler van FC Groningen stuurde Gomez diep, die vervolgens Bryan Cristante in staat stelde om te scoren.

Bij Everton viel Davy Klaassen na ruim een uur spelen in voor Wayne Rooney, maar ook hij kon het tij niet keren. Hateboer en De Roon maakten namens Atalanta de negentig minuten vol.

Depay

Lyon had net als Atalanta op drie punten kunnen komen in groep E, maar verspeelde op het nippertje de zege. Memphis scoorde op Cyprus in de 53e minuut uit een penalty, die was toegekend nadat een verdediger van Apollon Limassol hands had gemaakt.

De vleugelaanvaller leek de matchwinner te worden, maar drie minuten in blessuretijd bezorgde de Spaanse invaller Adrian Sardinero de thuisploeg toch nog een punt.

Kenny Tete bleef bij de Franse club de hele wedstrijd op de bank. Zijn oud-ploeggenoot bij Ajax Bertrand Traoré mocht twaalf minuten voor tijd invallen.

Arsenal

Arsenal debuteerde in de Europa League met een 3-1 thuiszege op FC Köln. Dat had de ploeg te danken aan een prima tweede helft, want halverwege stonden de Duitsers nog met 0-1 voor.

Jhon Cordoba bezorgde de ploeg van trainer Arsène Wenger een valse start. De Colombiaan zette Arsenal, dat jarenlang een vaste klant was in de Champions League, al in de negende minuut op achterstand.

Kort na rust maakte Sead Kolasinac gelijk, waarna Alexis Sanchez met een fraaie treffer de Londenaren aan de leiding bracht. Hector Bellerin zorgde in de 82e minuut voor de beslissing.

De wedstrijd in het Emirates Stadium begon een uur later dan gepland. Dat kwam omdat te veel supporters van de Duitse club zich rondom het Emirates Stadium bevonden. Maar liefst 20.000 Köln-fans waren naar Londen afgereisd, terwijl slechts 2900 van hen daadwerkelijk een kaartje hadden bemachtigd en het stadion in mochten.

In dezelfde groep H pakte Mitchell Donald, aanvoerder van Rode Ster Belgrado, met zijn Servische club thuis een punt tegen het Wit-Russische BATE Borisov: 1-1.

AC Milan

AC Milan begon overtuigend aan de groepsfase. De Italiaanse topclub was in Oostenrijk in groep D met 1-5 te sterk voor Austria Wien. Voor Milan was het de eerste Europese wedstrijd na zich drie jaar op rij niet geplaatst te hebben.

Hakan Çalhanoglu opende al in de zevende minuut de score voor Milan. André Silva nam vervolgens de tweede, derde en vierde treffer van de Italianen voor zijn rekening.

Tussendoor scoorde Alexandar Borkovic voor Austria Wien, waar oud-Ajacied Heiko Westermann een basisplaats had, maar kort voor rust geblesseerd naar de kant moest. Suso bepaalde de eindstand op 1-5. De wedstrijd werd geleid door de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Jordi Cruijff

Het Maccabi Tel Aviv van trainer Jordi Cruijff ging in Tsjechië met 1-0 onderuit tegen Slavia Praag. Het enige doelpunt bij het duel in groep A werd al in de twaalfde minuut gescoord door Tomas Necid, oud-spits van PEC Zwolle. Mick van Buuren viel bij Slavia na ruim een uur spelen in.

Eljero Elia bleef in groep C met het Turkse Basaksehir steken op 0-0 thuis tegen Ludogorets. In dezelfde poule ging TSG Hoffenheim thuis verrassend met 1-2 onderuit tegen het Portugese Sporting Braga.

Rekik

Hertha BSC kwam met Karim Rekik in de basis thuis in groep J niet verder dan een gelijkspel tegen Athletic Club uit Bilbao: 0-0.

Rosenborg BK, dat Ajax uit de groepsfase van de Europa League hield, ging in Spanje hard onderuit tegen Real Sociedad: 4-0. In dezelfde groep L gaf Zenit Sint-Petersburg, dat FC Utrecht in de play-offs een halt toe had geroepen, in Macedonië FK Vardar een pak slaag door met 0-5 te winnen.

