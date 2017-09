Van der Werff vervangt Serero bij Vitesse, Lazio met De Vrij

Serero, die in de zomer overkwam van Ajax en een goede indruk maakt in Arnhem, liep afgelopen zaterdag tijdens de met 0-3 gewonnen competitiewedstrijd tegen Excelsior een hamstringkwetsuur op.

Van der Werff speelde in Rotterdam als centrale verdediger en schuift nu dus door naar het middenveld. Aanvoerder Guram Kashia en Milot Rashica, die zaterdag nog rust kregen, keren zoals verwacht terug in het elftal van trainer Henk Fraser.

De opstelling van Vitesse kent verder geen verrassingen. Dat betekent dat Remko Pasveer de keeper is en de defensie van rechts naar links uit Fankaty Dabo, Kashia, Matt Miazga en Alexander Büttner bestaat.

Van der Werff wordt op het Arnhemse middenveld vergezeld door Thomas Bruns en Navarone Foor en in de voorste linie spelen naast Rashica Tim Matavz en Bryan Linssen

De Vrij

Lazio speelt in de Gelredome niet in de sterkste opstelling en de verwachting was dat verdediger De Vrij ook rust zou krijgen, maar trainer Simone Inzaghi geeft de voormalig Feyenoorder toch een basisplaats.

Vitesse jaagt tegen de Serie A-club op de eerste treffer in een Europees hoofdtoernooi in vijftien jaar tijd. Emile Mbemba was op 14 november 2002 de laatste Vitesse-speler die scoorde in Europees verband.

De Europa League-wedstrijd tussen Vitesse en Lazio begint donderdag om 21.05 uur en staat onder leiding van arbiter Liran Liany uit Israël. Het andere duel in groep K, Zulte Waregem-OGC Nice, begint om dezelfde tijd.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Van der Werff, Foor; Linssen, Matavz, Rashica.

Opstelling Lazio: Strakosha; Bastos, De Vrij, Luis Felipe; Marusic, Murgia, Di Gennaro, Parolo, Lukaku; Luis Alberto, Caicedo.