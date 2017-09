Oranjevrouwen boeken oefenzege op België in eerste duel na EK-winst

Nederland legde in de eerste helft de basis voor de benauwde zege. Na nog geen drie minuten spelen opende Anouk Dekker de score, waarna Shanice van de Sanden er zeventien minuten later 0-2 van maakte.

België kwam in de 54e minuut via een doelpunt van Tine De Caigny terug in de wedstrijd, maar slaagde er uiteindelijk niet meer in nog langszij te komen.

Het was eigenlijk de bedoeling dat Oranje het vrijdag tegen Denemarken zou opnemen, maar de Deense speelsters hebben een conflict over arbeidsvoorwaarden met de Deense bond en komen er voorlopig niet uit.

Oranje rekende ruim een maand geleden in de finale van het EK in eigen land met 4-2 af met Denemarken. Ten opzichte van dat duel verscheen Nederland tegen België met de nodige andere namen aan de aftrap.

Miedema

Zo waren Sari van Veenendaal, Desiree van Lunteren, Kika van Es, Jackie Groenen en Vivianne Miedema om uiteenlopende redenen niet van de partij.

Oranje zette op het EK in de groepsfase België ook al met 2-1 opzij. Toen namen Sherida Spitse (strafschop) en Lieke Martens de Nederlandse treffers voor hun rekening.

Oranje is in voorbereiding op de start van het WK-kwalificatietoernooi. Op 24 oktober is de eerste wedstrijd in Groningen tegen Noorwegen.

Ierland, Slowakije en Noord-Ierland zijn de andere tegenstanders in de groep. Het WK van 2019 wordt gehouden in Frankrijk.