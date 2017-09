Isco verlengt contract bij Real Madrid tot medio 2022

In de nieuwe verbintenis van Isco is een clausule opgenomen dat de 22-voudig international van Spanje voor niet minder dan 700 miljoen euro kan worden overgenomen door een andere club.

Real zat al langer achter de handtekening van Isco aan. De spelmaker twijfelde al die tijd omdat hij in zijn ogen te weinig speeltijd kreeg in het eerste elftal van de Spaanse grootmacht. Inmiddels is Isco niet meer weg te denken uit de basisploeg van de laatste winnaar van de Primera Division en de Champions League.

Isco droeg sinds zijn komst medio 2013 197 keer het shirt van Real en vond daarin 34 keer het net. Hij blonk eerder deze maand met twee doelpunten uit in het met 3-0 gewonnen WK-kalificatieduel van Spanje met Italië.

Marcelo

Isco is de tweede speler in zeer korte tijd die zijn toekomst verbindt aan Real. Woensdag bereikte linksback Marcelo overeenstemming met de directie over een contract tot eveneens de zomer van 2022.

Real is matig begonnen aan het nieuwe seizoen in de Primera Division. De ploeg van trainer Zinedine Zidane speelde twee van de eerste drie wedstrijden gelijk en staat op de zevende plek met vijf punten.

Woensdag won Real wel het eerste groepsduel in de Champions League. In Santiago Bernabeu werd APOEL Nicosia met 3-0 verslagen.