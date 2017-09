Luiten blij dat Kuijt hem even uit 'negatieve vibe' haalde op KLM Open

De voormalig speler van Feyenoord, de club waar Luiten supporter van is, was op The Dutch in Spijk aanwezig. Kuijt mocht samen met de profs afslaan vanaf de tee van hole 14, de vijfde die Luiten speelde.

"Dat was wel lekker, kwam ik even uit die negatieve vibe. Ik begon daarna ook iets beter te spelen, maar ik bleef mijn kansen op de greens verprutsen", aldus Luiten, die 75 slagen (vier boven par) nodig had voor zijn eerste achttien holes. Het betekende de slechtste openingsdag ooit voor een titelverdediger op het KLM Open. Hij staat voorlopig op de 107e plek.

Luiten heeft nu al negen slagen achterstand op de leiders in het klassement, de Oostenrijker Bernd Wiesberger en de Engelsman Richard Finge. Luiten begon met vier bogeys op de eerste vier holes, herstelde zich daarna enigszins van zijn belabberde start, maar in het zware weer - met veel wind en regen - lukte het hem niet zijn spel op de rit te krijgen.

"Het leek wel of ik alle holes wind tegen had", mopperde Luiten. "Het was zo’n dag dat de fouten zich opstapelden en dat wordt dan in deze lastige omstandigheden hard afgestraft. De swing was een paar keer dramatisch en ik miste veel putts van dichtbij."

Minder vertrouwen

Ondanks de dramatische eerste dag heeft de Nederlandse titelverdediger, die het toernooi ook in 2013 won, nog hoop dat hij de cut haalt en het toernooi komend weekend mag vervolgen.

"Dit is een vervelend begin, maar het hoort ook bij topgolf. Ik kan vrijdag met een lage score nog veel goedmaken en dat ga ik natuurlijk proberen. Feit is dat ik het hele jaar nog niet in bloedvorm ben. Dan sta je toch met wat minder vertrouwen die ballen te slaan en worden de foutjes uitvergroot."

In tegenstelling tot Luiten kende Maarten Lafeber met -3 juist een veelbelovende start op The Dutch. Hij staat met een ronde van 68 gedeeld derde, achter de Oostenrijkse leider Bernd Wiesberger (-5) en Joakim Lagergren uit Zweden (-4).