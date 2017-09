Locadia gaat vrijuit bij spuugincident en kan spelen tegen Feyenoord

Op beelden is te zien dat de 23-jarige Locadia in de 66e minuut spuugde in de richting van Heerenveen-verdediger Denzel Dumfries. De aanklager van de KNVB startte daarom maandag een vooronderzoek, maar dat leverde niet genoeg bewijs op om een strafzaak te openen, meldt de KNVB donderdag.

PSV moet nog wel vrezen dat het Hirving Lozano mist tegen Feyenoord. De Mexicaan kreeg maandag een schikkingsvoorstel van twee wedstrijden schorsing na zijn rode kaart tegen Heerenveen. Hij ging hard door op het been van Dumfries en kon vertrekken.

De Eindhovense club ging niet akkoord met het schikkingsvoorstel en dus wordt de zaak van Lozano donderdagavond behandeld door de tuchtcommissie in Zeist. Als de tuchtcommissie tot het oordeel komt dat Lozano een straf verdient, kan hij nog naar de commissie van beroep. De aanvaller mist dan wel sowieso de topper tegen Feyenoord.

Matsen

Als het aan Dumfries ligt wordt Lozano, die met drie treffers clubtopscorer is van PSV, vrijgesproken. "Ik vind dat ze hem wel mogen matsen", zei Dumfries in De Telegraaf. "Ik zag twee benen op me afkomen en ik voelde dat ik werd geraakt. Toen ik het later terugkeek, zag ik dat Lozano uitgleed."

De topper tussen PSV en Feyenoord begint zondag om 16.45 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.

