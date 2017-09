Oranje klimt zeven plaatsen op FIFA-ranglijst, Duitsland terug aan kop

Vorige maand bereikte Oranje nog een historisch dieptepunt met de 36e positie. Nooit eerder stond Nederland zo laag op de coëfficiëntenlijst van wereldvoetbalbond FIFA.

Sindsdien speelde het twee kwalificatieduels voor het WK van komende zomer in Rusland. In Parijs bleek de mondiale nummer acht Frankrijk een maatje te groot (4-0), maar in de Johan Cruijff Arena werd vervolgens met 3-1 gewonnen van Bulgarije.

Mede daardoor klom Oranje zeven plekken en staat het nu 29e. Egypte (30e), Tunesië (31), Senegal (33), Ierland (34), Ecuador (35), Bosnië-Herzegovina (36), Congo (42) en Kameroen (45) werden gepasseerd.

Nederland was in augustus 2011 als toenmalig vicewereldkampioen nog de trotse aanvoerder van de FIFA-ranking, die wordt gebaseerd op de resultaten in de afgelopen vier jaar.

Duitsland

Aan kop van de ranglijst blijft het stuivertje wisselen tussen Duitsland en Brazilië. Vorige maand moest 'Die Mannschaft' de eerste positie nog afstaan aan de 'Goddelijke Kanaries', maar die werd nu weer heroverd door de ploeg van bondscoach Joachim Löw.

België, dat zich vorige week als het eerste Europese land voor het WK plaatste, meldde zich weer in de top vijf. Europees kampioen Portugal is de nieuwe nummer drie en passeerde Argentinië, Polen en Zwitserland.

Naast Frankrijk is Zweden de enige groepsgenoot in de WK-kwalificatiereeks die hoger geklasseerd is dan het Nederlands elftal. De Scandinaviërs staan 23e. Bulgarije is de nummer 38. Wit-Rusland (77) en Luxemburg (101) volgen op gepaste afstand.

