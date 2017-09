Lazio-trainer Inzaghi verwacht lastige wedstrijd tegen Vitesse

"Ik verwacht dat het een lastige wedstrijd gaat worden", zegt Inzaghi woensdag op de persconferentie in de aanloop naar het Europese duel. "Vitesse is een van de sterkste ploegen van Nederland. Maar ik heb veel vertrouwen in mijn spelers."

Lazio moet het in Stadion Gelredome zonder Wallace stellen. De Braziliaanse verdediger is waarschijnlijk een maand uitgeschakeld nadat hij zondag geblesseerd raakte in de thuiswedstrijd tegen AC Milan (4-1 winst).

"In defensief opzicht hebben we problemen", laat Inzaghi weten. "Ik besluit morgen na de training wie de verdediging zal vormen."

Oppassen

Stefan de Vrij gaat het Europa League-duel van Lazio met Vitesse met vertrouwen tegemoet. De Oranje-international denkt niet dat zijn ploeg donderdag een slecht resultaat zal overhouden aan de wedstrijd in Arnhem.

"Vitesse is een goede ploeg. We zullen morgen moeten oppassen", aldus De Vrij. "Maar ik denk niet dat we morgen een slecht figuur zullen slaan. We hebben ons op de wedstrijd voorbereid zonder de tegenstander te onderschatten."

Naast Wallace moet Lazio donderdag ook vleugelaanvaller Nani missen. De Portugees is nog niet hersteld van een knieblessure en is waarschijnlijk over anderhalve week weer speelklaar.

Vitesse moet het tegen Lazio stellen zonder Thulani Serero. De 27-jarige middenvelder is nog niet hersteld van zijn hamstringblessure.

De wedstrijd tussen Vitesse en Lazio begint donderdagavond om 21.05 uur in Arnhem. Het andere duel in groep K gaat tussen Zulte Waregem en OGC Nice.

