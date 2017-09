'FIFA-voorzitter Infantino wilde herverkiezing omstreden Mutko beïnvloeden'

Volgens Maduro zou Infantino het blokkeren van de herverkiezing van de Russische vice-premier Vitaly Mutko in het bestuur van de FIFA hebben willen beïnvloeden.

Maduro werd vorig jaar door Infantino aangesteld in de onafhankelijke bestuurscommissie van de FIFA. In mei werd de Portugese oud-politicus vervangen.

De commissie van Maduro voorzag problemen met de herverkiezing van Mutko. Door de hoge positie van Mutko in de Russische regering zou de politieke neutraliteit van de FIFA in gevaar komen.

Bovendien zou de 58-jarige Rus, die uiteindelijk niet werd herverkozen, mogelijk betrokken zijn geweest bij het dopingschandaal in de Russische atletiek.

Autoriteit

Infantino zou volgens Maduro hebben aangegeven dat hij zich niet kon vinden in die beslissing, omdat hij zich zorgen maakte over de gevolgen voor het WK van volgend jaar in Rusland.

"Mijn verwachting was dat Infantino onze autoriteit zou beschermen", zei Maduro woensdag. "We zagen echter dat hij zich realiseerde dat hij om te overleven moest kiezen tussen onze onafhankelijkheid en de mensen die op hem gestemd hebben."

Maduro kreeg vervolgens een telefoontje van secretaris-generaal Fatma Samoura van de FIFA. "Ze vertelde me dat onze beslissing om de herverkiezing van Mutko te blokkeren grote gevolgen kon hebben. Het WK in Rusland zou uitlopen op een mislukking en een eventuele herverkiezing van Infantino zou in gevaar komen."

De Amerikaan Joseph Weiler, die deel uitmaakte van de commissie van Maduro, meldt woensdag dat hij een officiële klacht heeft ingediend bij de ethische commissie van de FIFA omdat Infantino zich bemoeid zou hebben met het werk van het panel.

Beslissing

Maduro werd vervangen nadat zijn commissie vasthield aan de blokkade van Mutko. Tegelijkertijd moesten ook Hans-Joachim Eckert en Cornel Borbely, twee belangrijke functionarissen van de onafhankelijke ethische commissie, vertrekken. Weiler besloot zelf te vertrekken toen Maduro moest stoppen.

Infantino werd begin vorig jaar benoemd tot opvolger van Sepp Blatter als voorzitter van de FIFA. Blatter is voor zes jaar geschorst door de ethische commissie van de FIFA vanwege zijn dubieuze betaling in 2011 van 1,8 miljoen euro aan de toenmalige UEFA-voorzitter Michel Platini.

Volgens Maduro is er na het vertrek van Blatter niets veranderd bij de FIFA. "Je kunt de leider vervangen, maar als de cultuur niet verandert zal alles hetzelfde blijven."