Linssen eist 'mannenvoetbal' van Vitesse in duel met Lazio

"Het wordt mannenvoetbal en geen jongensvoetbal. Het belangrijkste is dat we niet naïef zijn, want elk foutje wordt dan afgestraft. De mannen moeten opstaan", zei Linssen woensdag op de persconferentie op Papendal volgens Omroep Gelderland.

De 26-jarige aanvaller speelde in het seizoen 2015/2016 met zijn vorige club FC Groningen al in het hoofdtoernooi van de Europa League, maar de Groningers redden het toen niet in een poule met Olympique Marseille, Slovan Liberec en SC Braga. Vitesse is in groep K ingedeeld met Lazio, Zulte Waregem en OGC Nice.

"Deze poule is nog sterker dan toen ik bij Groningen speelde", stelt Linssen, die de Arnhemmers desondanks niet kansloos acht. "Waarom zouden wij niet van Lazio kunnen winnen? Ajax verslaat ook Europese ploegen en wij hebben als Vitesse wel eens gewonnen van Ajax. Ik denk dat er zeker kansen voor ons liggen, bijvoorbeeld via de counter."

Serero

Vitesse moet het tegen Lazio stellen zonder Thulani Serero. De 27-jarige middenvelder is nog niet hersteld van zijn hamstringblessure. Serero kwam zaterdag al gehavend uit de competitiewedstrijd tegen Excelsior (0-3 winst) en ontbrak woensdag op de afsluitende training.

De 35-voudig international van Zuid-Afrika, die afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax naar Vitesse, was in drie van de eerste vier Eredivisieduels dit seizoen verzekerd van een basisplek.

"Zijn afwezigheid is heel jammer", zei trainer Henk Fraser tegen Voetbal International. "Hij is juist een van de jongens uit onze ploeg waarvan je weet dat hij op een hoger niveau mee kan."

Ook Arnold Kruiswijk ontbreekt in de selectie van Vitesse. De 32-jarige verdediger kampt met een kwetsuur aan zijn rug en deed net als Serero niet mee aan de laatste training. Mukhtar Ali is ziek.

B-team

Fraser beseft dat zijn ploeg de underdog is tegen Lazio, ook al melden Italiaanse media dat trainer Simone Inzaghi zijn beste spelers rust gaat geven voor het openingsduel in groep K.

"Ook een B-team van Lazio zal behoorlijk sterk zijn", verwacht Fraser. "Ik heb ze tegen Milan (4-1 winst, red.) aan het werk gezien en het is gewoon een heel complete ploeg. Wij moeten hopen dat ze ons onderschatten of een offday hebben. Daar liggen onze kansen."

Vitesse deed in het seizoen 2002/2003 voor het laatst mee aan een Europees hoofdtoernooi. Toen bleek Liverpool een maatje te groot in de derde ronde van de UEFA Cup. In 2012/2013, 2013/2014 en 2015/2016 waren de voorrondes van de Europa League het eindstation voor de Arnhemmers.

De wedstrijd tussen Vitesse en Lazio begint donderdagavond om 21.05 uur in Arnhem. Het andere duel in groep K gaat tussen Zulte Waregem en OGC Nice.

