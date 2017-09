Barcelona-trainer Valverde looft Messi na evenaren record Ronaldo

De vedette maakte zijn 53e en 54e Champions League-doelpunt in Camp Nou. Daarmee evenaarde hij Real Madrid-aanvaller Ronaldo, die ook 54 keer heeft gescoord in thuisduels in het belangrijkste Europese clubtoernooi.

"Als Lionel de bal heeft, krijg je het gevoel dat er iets goeds gaat gebeuren. De 1-0 vlak voor rust was cruciaal", was coach Valverde lovend over de 30-jarige Messi.

"Deze overwinning betekent veel voor ons, zeker gezien de huidige verhoudingen. We hebben de Champions League-finalist van vorig seizoen verslagen en bovendien de nul gehouden en zelf drie keer gescoord."

Messi brak op slag van rust de ban door op aangeven van Luis Suarez te scoren en tekende in de tweede helft ook voor de derde treffer. De 2-0 kwam op naam van Ivan Rakitic.

Volwassen

De 53-jarige Valverde was blij met de volwassen manier waarop Barcelona, dat eerder dit seizoen in topwedstrijden tegen rivaal Real Madrid niet thuisgaf, de zege tegen Juventus naar zich toetrok.

"We hebben het goed gedaan. In de eerste helft hadden we het soms moeilijk, maar we bleven geduldig en wachtten op het moment dat we de wedstrijd naar ons toe konden trekken", aldus de Spaanse coach.

"Deze wedstrijd was voor ons heel belangrijk om verschillende redenen, maar vooral voor het zelfvertrouwen van de spelers."

Barcelona en Juventus zijn goede bekenden van elkaar. In 2015 won Barcelona met 3-1 van Juventus in de finale van de Champions League. Minder dan een jaar later namen de Italianen in de kwartfinales van de CL revanche.

