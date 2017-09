Lazio zonder Wallace en Nani tegen Vitesse, Nice mist Sneijder in EL

Wallace ontbreekt in Arnhem door een kuitblessure. De 22-jarige Braziliaan is waarschijnlijk een maand uitgeschakeld nadat hij zondag geblesseerd raakte in de thuiswedstrijd tegen AC Milan (4-1 winst).

Nani is nog niet hersteld van een knieblessure. De van Valencia gehuurde Portugees is waarschijnlijk over anderhalve week weer speelklaar.

Vorig seizoen haalde Lazio nog de achtste finales van de Europa League. Daarin moesten de Romeinen na twee wedstrijden buigen voor het Tsjechische Sparta Praag.

Voor Vitesse wordt het de eerste wedstrijd in een Europees hoofdtoernooi sinds het seizoen 2002/2003. Toen bleek Liverpool te sterk in de derde ronde van de UEFA Cup.

Sneijder

Wesley Sneijder ontbreekt in de selectie van OGC Nice voor het duel met het Belgische Zulte Waregem in de Europa League.

De Oranje-international heeft te veel last van een enkelblessure. Hij miste afgelopen weekend ook al de competitiewedstrijd tegen landskampioen Monaco, die de ploeg van Sneijder met 4-0 won.

Coach Lucien Favre kan wel beschikken over Mario Balotelli.

Nice en Zulte Waregem zitten in dezelfde groep als Vitesse en Lazio.

