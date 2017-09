Crystal Palace stelt Hodgson (70) aan als opvolger ontslagen De Boer

Hodgson, oud-bondscoach van Engeland, zat dinsdag om de tafel met de Londense clubleiding en werd 's avonds door Crystal Palace officieel aangekondigd als nieuwe manager.

"Het is een prachtige kans om weer terug te keren op het hoogste niveau van mijn geliefde sport", zegt de 70-jarige Hodgson tegen Sky Sports. "Bij een club die ik altijd bewonderd heb en waar ik fan van ben geweest."

"Dit is een mooie dag voor mij. Ik ben hier heel erg blij mee en kijk ernaar uit om weer aan de slag te gaan, wat punten te pakken in de competitie en te klimmen op de ranglijst."

Er is in de geschiedenis van de Premier League nooit een manager op vaste basis aangesteld die ouder was dan Hodgson. De Engelsman is dinsdag precies 70 jaar en 34 dagen oud.

De Boer werd maandag al na vier wedstrijden en 77 dagen op straat gezet door Crystal Palace, dat met nul punten en even zoveel doelpunten troosteloos onderaan staat in de Premier League.

Medeleven

Hodgson heeft te doen met de Nederlandse coach, die vorig jaar ook al vroeg sneuvelde bij Internazionale. "Dat heb ik altijd bij trainers die hun baan verliezen", zegt de ervaren Engelsman. "Maar het hoort bij het vak en het is niet mijn zaak, maar die van de club. Ik ben blij dat ze mij deze kans geboden hebben."

Het seizoen is bovendien nog niet verloren, meent Hodgson. "Op dit moment wil ik niets zeggen over het team, want ik heb de spelers nog niet ontmoet en nog niet met ze gewerkt, maar ze hebben het vorig seizoen heel behoorlijk gedaan."

"Zeker tegen het einde van het seizoen", doelt hij op de uiteindelijke veertiende plaats op de ranglijst die bereikt werd onder leiding van Sam Allardyce. "Dus er is geen enkele reden om te veronderstellen dat ze daar niet opnieuw toe in staat zouden zijn."

Jeugdspeler

Hodgson heeft een verleden als jeugdspeler bij Crystal Palace. Na zijn weinig succesvolle loopbaan als voetballer was hij als coach werkzaam voor onder meer Zwitserland, Internazionale, Udinese, de Verenigde Arabische Emiraten, Finland, Fulham, Liverpool en West Bromwich Albion.

Vorig jaar zomer kreeg hij na het EK zijn congé bij de Engelse voetbalbond FA. Als bondscoach werd hij in de achtste finales uitgeschakeld door het verrassende IJsland.

