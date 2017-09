Bekerduel Scheveningen-Ajax definitief zonder uitfans in ADO-stadion

De gemeente Den Haag maakte vrijdag bekend dat de wedstrijd in de eerste ronde van de KNVB-beker uit veiligheidsoverwegingen van Sportpark Houtrust naar het ADO-stadion verplaatst zou worden.

Als extra maatregel bepaalde burgemeester Pauline Krikke dat er op woensdag 20 september geen bezoekende fans uit Amsterdam welkom zouden zijn. Dat was tegen het zere been van Ajax, dat direct bezwaar aantekende bij de KNVB.

"De club is bij geen enkel vooroverleg betrokken geweest en kon daardoor niet meedenken aan een oplossing waarbij de Amsterdamse aanhang dit duel wel gewoon kan bijwonen", meldde Ajax in een verklaring.

"Ajax is van mening dat supporters van beide clubs bij een wedstrijd aanwezig moeten zijn en vindt dat er alles aan gedaan moet worden om dit te kunnen realiseren."

Bekerreglement

Hoewel de KNVB het "betreurt" dat er geen uitsupporters welkom zijn bij de bekerwedstrijd en dat Ajax door de gemeente Den Haag niet betrokken is bij het overleg, voldoet het besluit van Den Haag aan het bekerreglement van de voetbalbond.

Wel heeft de KNVB erop aangedrongen op korte termijn opnieuw in overleg te gaan met alle betrokken partijen om te bekijken hoe een dergelijke situatie in de toekomst voorkomen kan worden.

Ajax is niet te spreken over het besluit van de KNVB. "We vinden dit ronduit belachelijk'', aldus een woordvoerder van de club dinsdag.

De Amsterdamse club gaat onderzoeken of het nog iets tegen de beslissing kan doen. "We weten niet of er nog wat mogelijk is, maar dat gaan we morgen onderzoeken. Maar dit is zeker geen manier van doen. Onze supporters zijn hier de dupe van.''

Modern

Volgens Ajax zouden de fans gewoon mee moeten kunnen. "ADO pretendeert een modern en veilig stadion te hebben, dus het zou geen enkel probleem moeten zijn om een groep Ajax-fans toe te laten."

'Dit geldt in onze ogen ook al jaren voor de onderlinge duels met ADO. De opgelegde sanctie dat we geen uitfans mogen meenemen naar de wedstrijden is al lang en breed afgelopen. Dat moet toch gewoon weer mogelijk zijn.''

Het bekerduel tussen Derde Divisionist Scheveningen en Ajax wordt op woensdag 20 september om 18.30 uur gespeeld in het Cars Jeans Stadion, waar Ajax-supporters ook niet welkom zijn voor competitiewedstrijden tegen ADO Den Haag.

