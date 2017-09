Zuid-Afrika akkoord met overspelen WK-kwalificatieduel met Senegal

De wereldvoetbalbond verklaarde de uitslag vorige week niet geldig doordat de wedstrijd onder leiding stond van de Ghanese scheidsrechter Joseph Lamptey, die nu voor het leven is geschorst wegens matchfixing.

Zuid-Afrika overwoog in beroep te gaan tegen de beslissing van de FIFA, maar gaat nu toch akkoord. De nationale bond houdt nog wel een slag om de arm.

"We hebben op ethische en morele gronden besloten dat we de wedstrijd moeten overspelen als deze is gemanipuleerd", meldt de bond dinsdag in een verklaring.

"We hebben begrepen dat de scheidsrechter naar de rechter is gestapt. Als de rechtbank de schorsing terugdraait wordt alles nietig verklaard en houden we ons het recht voor om de beslissing om de wedstrijd over te laten spelen alsnog aan te vechten."

Hekkensluiter

Het overspelen van de wedstrijd is slecht nieuws voor Zuid-Afrika, dat al hekkensluiter was in groep D van de Afrikaanse WK-kwalificatie en door de maatregel nog maar een punt overhoudt. Senegal heeft er vier meer en staat derde.

Burkina Faso gaat met zes punten aan de leiding. Nummer twee Kaapverdische Eilanden heeft evenveel punten, maar een minder doelsaldo. Alleen de nummer één in de poule plaatst zich voor het WK.

De FIFA stelt donderdag de nieuwe datum vast voor Zuid-Afrika-Senegal. De wedstrijd wordt vermoedelijk in november afgewerkt, een maand voor de loting voor het WK van volgend jaar in Rusland.