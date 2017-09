Kuipers leidt topper tussen PSV en Feyenoord

Kuipers krijgt langs de lijn assistentie van Erwin Zeinstra en Sander van Roekel. Siemen Mulder fungeert als vierde official.

Feyenoord voert na vier wedstrijden de ranglijst van de Eredivisie aan. De Rotterdammers zijn als enige club nog zonder puntenverlies.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst speelt in aanloop naar de wedstrijd in het Philips Stadion tegen Manchester City in de Champions League. De Engelse topclub is woensdag om 20.45 uur de tegenstander in De Kuip.

PSV is met drie punten minder dan koploper Feyenoord terug te vinden op de vijfde plaats in de Eredivisie. De Eindhovenaren leden afgelopen zondag een pijnlijke 2-0 nederlaag op bezoek bij sc Heerenveen.

Schorsingen

PSV moet het tegen Feyenoord wellicht zonder aanvallers Hirving Lozano en Jürgen Locadia stellen.

Lozano kreeg maandag van de aanklager betaald voetbal een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, voor zijn rode kaart in het duel met Heerenveen. PSV ging niet akkoord. De tuchtcommissie behandelt de zaak donderdag.

De aanklager heeft tevens PSV en Locadia om verklaringen gevraagd over het gedrag van de spits in het Abe Lenstra Stadion. Locadia zou hebben gespuugd naar tegenstander Denzel Dumfries.

Speler en club hebben tot woensdag 10.00 uur de tijd hun versie in te leveren. Daarna bepaalt de aanklager of hij Locadia al dan niet schorst.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie