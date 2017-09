Oranjevrouwen oefenen tegen België na afmelding Denemarken

Eerder op dinsdag werd bekend dat het vriendschappelijke duel van vrijdag met Denemarken niet doorgaat omdat de Deense speelsters een conflict over arbeidsvoorwaarden met de Deense bond hebben en ze er voorlopig niet uitkomen.

"Het is spijtig dat onze interland tegen de EK-finalist uiteindelijk niet door kan gaan. Een teleurstelling voor onze speelsters, maar zeker ook voor alle fans in Nederland en Denemarken", zei KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee.

Nederland en Denemarken stonden ruim een maand terug in Enschede in de eindstrijd van het EK. Oranje won met 4-2 en pakte voor het eerst in de geschiedenis de titel. België werd in de groepsfase met 2-1 verslagen.

Van Es

Wiegman kan tegen België niet beschikken over Kika van Es. De verdedigster heeft het trainingskamp wegens knieklachten verlaten. Haar ploeggenote Myrthe Moorrees bij FC Twente is opgeroepen als vervanger.

Oranje is in voorbereiding op de start van het WK-kwalificatietoernooi. Op 24 oktober is de eerste wedstrijd in Groningen tegen Noorwegen.

Ierland, Slowakije en Noord-Ierland zijn de andere tegenstanders in de groep. Het WK van 2019 wordt gehouden in Frankrijk.