Dumfries hoopt dat tuchtcommissie Lozano vrijspreekt van schorsing

Lozano kwam zondag in de eerste helft van het door Heerenveen met 2-0 gewonnen duel in het Abe Lenstra Stadion met gestrekt been in op Dumfries, waarna scheidsrechter Kevin Blom de Mexicaan met rood uit het veld stuurde.

"Ik vind dat ze hem wel mogen matsen", neemt Dumfries het dinsdag in De Telegraaf op voor zijn collega. "Ik zag twee benen op me afkomen en ik voelde dat ik werd geraakt. Toen ik het later terugkeek, zag ik dat Lozano uitgleed."

"Dat heb ik zelf ook weleens gehad. Ik denk niet dat het zijn bedoeling was en dat heb ik ook in mijn verklaring gezet. Als het een bewuste tackle was geweest, had ik nu anders gereageerd. Ik hoop dat hij er goed mee wegkomt."

De aanklager betaald voetbal wil Lozano voor twee wedstrijden uitsluiten, maar daar is PSV het niet mee eens waardoor de zaak donderdag wordt behandeld door de tuchtcommissie in Zeist.

Feyenoord

Als de tuchtcommissie donderdag tot het oordeel komt dat Lozano wel gewoon een straf verdient, dan kan hij nog naar de commissie van beroep. De zomeraanwinst mist dan wel sowieso de topper van zondag in eigen huis tegen Feyenoord.

PSV speelt op 21 september een bekerduel met de amateurs van SDC Putten en gaat drie dagen later op bezoek bij FC Utrecht.

